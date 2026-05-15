ASML Holding Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 15.05.2026

Mit einer Performance von -3,64 % musste die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der ASML Holding Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASML Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,07 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +2,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASML Holding einen Anstieg von +46,11 %.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,91 % 1 Monat +8,45 % 3 Monate +13,07 % 1 Jahr +96,09 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 15.05.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 512,90 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,05 %. Canon notiert im Plus, mit +1,89 %. Tepco notiert im Minus, mit -5,06 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.