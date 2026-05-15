Micron Technology Aktie heute im Minus - 15.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von -3,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 656,30€, mit einem Minus von -3,36 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +86,88 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +14,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +157,52 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,23 % 1 Monat +65,95 % 3 Monate +86,88 % 1 Jahr +658,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 15.05.2026, 09:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Micron: kurzfristige Schwäche und Underperformance gegenüber dem Nasdaq, Debatte über ein hohes (Forward-)KGV und ob KI-getriebenes Wachstum und HBM‑Engpässe die Bewertung rechtfertigen. Nennenswerte Risiken sind Zyklizität, Überproduktion/Preisverfall, hohes Inventar (DIO ≈123 Tage), starke Konkurrenz, China/Taiwan‑ und Capex‑Risiken. Empfohlene Strategien: Gewinne sichern/halten, nicht pauschal verkaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 742,73 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,81 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,80 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,70 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.