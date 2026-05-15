81 0 Kommentare Nagarro erzielt 6,5 % Umsatzwachstum im Q1 2026 – starke Zahlen

Stabiles Wachstum, höhere Profitabilität und ein kräftiger Ergebnissprung prägen unser erstes Quartal 2026 – trotz Gegenwind beim operativen Cashflow.

Umsatz Q1 2026: 248,1 Mio. €, +0,5 % gegenüber Q1 2025 (nominal) und +6,5 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr; gegenüber Q4 2025 leichtes Quartalswachstum (+0,9 %).

Gross Profit und Marge: Gross Profit 77,4 Mio. €, Gross Margin 31,2 % (vs. 75,5 Mio. / 30,6 % im Vorjahr); bereinigtes EBITDA 31,2 Mio. € mit einer Marge von 12,6 % (vs. 30,2 Mio. € / 12,2 %).

EBIT/EBITDA/Ergebnis: EBITDA 38,8 Mio. € (+17,4 % YoY), EBIT 30,0 Mio. € (+24,6 % YoY); Periodenergebnis 19,2 Mio. € (+70,7 % YoY).

Operativer Cashflow und Working Capital: Operativer Cashflow -0,3 Mio. € (vs. 37,5 Mio. € im Vorjahr), hauptsächlich bedingt durch einen Anstieg des Working Capital um 32,4 Mio. €; Forderungslaufzeit stieg von 82 auf 86 Tage.

Bilanzkennzahlen: Zahlungsmittel 112,6 Mio. € (gegenüber 124,6 Mio. € zum 31.12.2025); Finanzverbindlichkeiten 310,9 Mio. €; Nutzung des Factoring-Programms leicht rückläufig.

Mitarbeiter & Kunden: Beschäftigte gesamt 18.543 nach netto 540 Neueinstellungen im Q1 2026; Anzahl Kunden mit >1 Mio. € Umsatz in den letzten 12 Monaten: 179 (vs. 186 im Vorjahr), teils bedingt durch die Umwandlung von Implementierungsprojekten in Managed-Services.





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