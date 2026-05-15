Börsenstart Europa - 15.05. - MDAX schwach -0,84 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:41) bei 31.473,07 PKT und fällt um -0,84 %. Top-Werte: Talanx +1,40 %, RENK Group +1,31 %, freenet +1,27 % Flop-Werte: AUTO1 Group -3,09 %, Deutz -2,99 %, Delivery Hero -2,96 %

Der DAX steht bei 24.195,47 PKT und verliert bisher -0,52 %. Top-Werte: SAP +1,49 %, Münchener Rück +1,48 %, Rheinmetall +1,28 % Flop-Werte: Infineon Technologies -4,48 %, Siemens Energy -3,62 %, Heidelberg Materials -2,56 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.800,99 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: ATOSS Software +1,99 %, SAP +1,49 %, freenet +1,27 %

Flop-Werte: Nagarro -6,64 %, Infineon Technologies -4,48 %, Eckert & Ziegler -2,54 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.857,97 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: SAP +1,49 %, Münchener Rück +1,48 %, Wolters Kluwer +1,30 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -4,48 %, ASML Holding -3,63 %, Siemens Energy -3,62 %

Der ATX bewegt sich bei 5.902,81 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,28 %, DO & CO +0,92 %, Erste Group Bank +0,80 %

Flop-Werte: voestalpine -1,72 %, Wienerberger -1,55 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,16 %

Der SMI bewegt sich bei 13.302,27 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Logitech International +2,29 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +2,13 %, Zurich Insurance Group +1,96 %

Flop-Werte: Holcim -2,91 %, ABB -2,17 %, CIE Financiere Richemont -1,70 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.006,12 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Sanofi +0,93 %, Thales +0,86 %, Renault +0,83 %

Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -4,84 %, STMicroelectronics -3,94 %, ArcelorMittal -2,59 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.059,81 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,46 %, Telia Company +0,97 %, Swedbank Shs(A) +0,96 %

Flop-Werte: SKF (B) -2,71 %, ABB -2,17 %, SSAB Registered (A) -2,11 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.730,00 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,20 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,58 %, Piraeus Port Authority +0,52 %

Flop-Werte: Viohalco -5,07 %, Public Power -1,89 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,77 %