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    Nano One gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Hauptversammlung

    Nano One gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Hauptversammlung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und nachfolgende Ereignisse

     

    -          Das Unternehmen wies zum Ende des Berichtszeitraums ein Nettovermögen von 22,1 Millionen CAD, ein Betriebskapital von 22,3 Millionen CAD und Barmittel in Höhe von 23,0 Millionen CAD aus

    -          Nach den im ersten Quartal 2026 erhaltenen Fördermitteln in Höhe von 4,7 Millionen CAD gingen staatliche Förderdarlehen in Höhe von 3,1 Millionen CAD ein, sodass sich die insgesamt erhaltenen Finanzmittel auf 7,8 Millionen CAD beliefen

    -          Die Jahreshauptversammlung ist für Donnerstag, den 4. Juni 2026, um 18:00 Uhr MEZ angesetzt

     

    Vancouver (Kanada), den 14. Mai 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), hat ihren verkürzten Zwischenkonzernabschluss (den „Abschluss“) und den Lagebericht („MD&A“) für das am 31. März 2026 endende Quartal („Q1 2026“) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung sowie aktuelle Informationen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag zu präsentieren. Einen Überblick über die Unternehmensziele für 2026 finden Sie in den Unternehmenszielen für 2026.

     

    1. Quartal 2026 - Finanzlage und Ergebnisse

     

    Zum 31. März 2026 wies das Unternehmen ein Nettovermögen von 22,1 Millionen CAD und ein Betriebskapital von 22,3 Millionen CAD bei einem Kassenbestand von 23,0 Millionen CAD aus. Die im ersten Quartal 2026 erhaltenen staatlichen Fördermittel in Höhe von 7,8 Millionen CAD reduzierten den Netto-Cash-Abfluss für den Berichtszeitraum auf weniger als 1,0 Millionen CAD. Zum März 2026 verfügte Nano One über nicht in Anspruch genommene staatliche Fördermittel in Höhe von 25,3 Millionen CAD.

     

    Hauptversammlung

     

    Die ordentliche Hauptversammlung („HV“) der Aktionäre von Nano One findet am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 18:00 Uhr MEZ statt. Aktionäre, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, die Hauptversammlungs-Webseite von Nano One zu besuchen, um Informationen zum Veranstaltungsort und zur Tagesordnung zu erhalten.

     

    Die Unterlagen für die Hauptversammlung wurden ab dem 29. April 2026 an die eingetragenen Aktionäre versandt und sind zudem auf der Website des Unternehmens unter https://nanoone.ca/investors/agm sowie im Profil von Nano One auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca  zu finden.

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