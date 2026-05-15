AKTIE IM FOKUS
Nagarro nach Quartalszahlen auf Rekordtief
- Aktien von Nagarro fielen auf Rekordtief 39,62 Euro
- Kurseinbruch am Freitag um 6,4 Prozent auf 40,70 Euro
- Schwache Schlussquartalsnachfrage, Verbindlichkeiten steigen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nagarro sind am Freitag nach Geschäftszahlen mit 39,62 Euro auf ein Rekordtief abgesackt. Zuletzt büßten sie am Freitag mit 40,70 Euro noch 6,4 Prozent ein. 2026 haben sich die Papiere des IT-Dienstleisters inzwischen fast halbiert.
Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück. Ein Börsianer wies zudem darauf hin, dass die Zahl der Großkunden schrumpfe und die Verbindlichkeiten stiegen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,37 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -9,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 549,39 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +67,96 %/+131,26 % bedeutet.
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-4,40 %, -2,14 EUR
👍 danke, stimmt, die Dividende hatte ich übersehen! Entspricht ja ungefähr dem JÜ von rund 12 Mio Euro.
Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!