Deutsche Bank Research hebt Ziel für Brenntag auf 67 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 61,70 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,91 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -31,93 %/+8,59 % bedeutet.