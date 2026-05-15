ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Brenntag auf 67 Euro - 'Buy'
- Kursziel Brenntag von 57 auf 67 Euro erhöht
- Deutsche Bank Research bestätigt Buy-Einstufung
- Lamotte aktualisierte Schätzungen nach Bericht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Chemikalienhändlers./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 61,70 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,91 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -31,93 %/+8,59 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 67 Euro
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Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades