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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel Fraport leicht auf 65 Euro
    • Aktie von Sell auf Neutral nach Korrektur
    • Fairer Wert zwischen 48 und 80 Euro im Szenario
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro
    Foto: Fraport AG

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar leicht gesenkt von 67 auf 65 Euro, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Mit der jüngsten Korrektur im Zuge des Nahost-Kriegs sei der Kurs näher an den Fundamentalwert der Frankfurter herangerückt, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend. Die Treibstoffpreise im Juli dürften seiner Meinung nach den Winterflugplan prägen. Im Negativszenario sieht Nedelcu den fairen Wert der Aktien bei 48 Euro, im besten Fall bei 80 Euro./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 67,20 auf Tradegate (15. Mai 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+42,86 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 65 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00, was einem Rückgang von -2,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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