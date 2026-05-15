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    Zinsen stoppen KI-Rally, Trump-Demütigung in China!

    Nach den gestrigen erneuten Allzeithochs an der Wall Street kommen die US-Futures unter Druck, nachdem die Kapitalmarkt-Zinsen nach viel höheren Inflations-Daten aus Japan steigen.

    Der Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen stoppt die KI-Rally - und der Besuch von Trump in China war eine Demütigung, denn er zeigt, wie sich die Machtgewichte verschoben haben! Nach den gestrigen erneuten Allzeithochs an der Wall Street kommen die US-Futures unter Druck, nachdem die Kapitalmarkt-Zinsen nach viel höheren Inflations-Daten aus Japan steigen. Die 10-jährige US-Rendite steigt über die symbolisch sehr wichtige Marke von 4,5% am Tag, an dem der neue Fed-Chef Warsh ins Amt kommt - gleichzeitig fällt der Yen weiter und gefährdet damit den Carry-Trade, der ein wichtiger Treiber der Aktien-Rally ist. Steigende Zinsen bedeutet: Geld und Schulden werden immer teurer, damit die für Datencenter benötigte Energie. Der Ölpreis steigt, weil Trump nach seinem Besuch in China Militärschläge gegen den Iran wieder aufnehmen könnte..

    So traden Sie Trump!
    https://www.renditemanufaktur.net/LM/Trump-Drehbuch/willkommen-fmy
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    Das Video "Zinsen stoppen KI-Rally, Trump-Demütigung in China!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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