Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,14 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,32 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +54,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +13,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +77,37 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,42 % 1 Monat +51,04 % 3 Monate +54,14 % 1 Jahr +95,10 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 15.05.2026, 10:13 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,80 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,51 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,60 %. ON Semiconductor verliert -1,45 % NIO notiert im Minus, mit -0,19 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.