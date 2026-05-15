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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Infineon Technologies Aktie bisher Verluste von -5,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.05.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Wie hat sich die Infineon Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,14 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,32 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +54,14 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +13,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +77,37 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,42 %
    1 Monat +51,04 %
    3 Monate +54,14 %
    1 Jahr +95,10 %
    Stand: 15.05.2026, 10:13 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,80 Mrd. € wert.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -4,45 %
    +13,42 %
    +51,04 %
    +54,14 %
    +95,10 %
    +97,49 %
    +109,95 %
    +458,50 %
    -8,23 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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