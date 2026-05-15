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    Besonders beachtet!

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    Applied Materials Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Applied Materials Aktie bisher Verluste von -4,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Applied Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Applied Materials Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 15.05.2026
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

    Applied Materials aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Applied Materials Aktie. Mit einer Performance von -4,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute bei der Applied Materials Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Applied Materials in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,33 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Applied Materials Aktie damit um +6,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Applied Materials +70,77 % gewonnen.

    Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,37 %
    1 Monat +12,17 %
    3 Monate +25,33 %
    1 Jahr +143,00 %
    Stand: 15.05.2026, 10:13 Uhr

    Informationen zur Applied Materials Aktie

    Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 291,61 Mrd. € wert.

    Endet die Halbleiter-Rallye hier und heute?


    Der Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend Zahlen über den Erwartungen gemeldet. Der Beifall an der Börse lässt jedoch auf sich warten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,14 %.

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    Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Applied Materials

    -4,26 %
    +6,37 %
    +12,17 %
    +25,33 %
    +143,00 %
    +251,94 %
    +263,96 %
    +2.065,33 %
    +9.815,03 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177
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    Markt Bote
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