Warum Goldman Sachs jetzt diese Drohnen-Aktie empfiehlt

Nach einem kurzen Euphorieschub zum IPO und einem Kursplus von zeitweise mehr als 30 Prozent notiert die Aevex-Aktie inzwischen rund 10 Prozent unter dem Einstandskurs.

Goldman Sachs steigt mit einer Kaufempfehlung in die Aktie des Luft- und Raumfahrtunternehmens Aevex ein und setzt das Kursziel bei 34 Dollar – ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Das US-Drohnenunternehmen, das erst im vergangenen Monat an die New Yorker Börse gegangen ist, gilt den Analysten als echtes Pure Play im boomenden Markt für militärische Drohnen.

Aevex vertreibt hauptsächlich sogenannte Unmanned Aerial Systems der Gewichtsklassen zwei und drei – also mittlere Kampfdrohnen für Präzisionsschläge und Aufklärung. Bekannteste Modelle sind der Dagger und der Disruptor, die im Ukraine-Konflikt massenhaft eingesetzt wurden. Mehr als 6.200 Einheiten hat das Unternehmen bislang dorthin geliefert, weitere rund 3.000 sollen bis Ende 2026 folgen.

Das Problem: Etwa 70 Prozent des laufenden Umsatzes hängen an Ukraine-Programmen, die nach Unternehmensplanung Ende 2026 auslaufen. Die entscheidende Frage für Investoren lautet daher, ob Aevex den Absprung schafft – von kriegsbedingten Sondererlösen hin zu dauerhaften Rüstungsverträgen mit dem US-Militär.

Goldman Sachs zeigt sich optimistisch. Die Analysten verweisen auf mehrere laufende Ausschreibungen: Das US-Heer hat Aevex für sein Launched-Effects-Programm ausgewählt, das kurzreichweitige Kampfdrohnen für Bodentruppen vorsieht. Hinzu kommen Ausschreibungen des Verteidigungsministeriums für Einwegdrohnen sowie ein Langstrecken-Präzisionsprogramm. Das geplante US-Verteidigungsbudget für 2027 sieht allein für den Bereich Drohnen mehr als 53 Milliarden US-Dollar vor.

Finanziell steht das Unternehmen solide da, auch wenn 2025 ein schwächeres Jahr war: Der Umsatz lag bei 433 Millionen US-Dollar, die bereinigte EBITDA-Marge rutschte auf unter neun Prozent, weil Aevex in Personal und Kapazitäten investiert hatte, bevor ein großer Folgeauftrag ins Stocken geriet.

Als Hauptrisiken benennt Goldman Sachs die hohe Abhängigkeit vom Einzelkunden US-Militär, mögliche Verzögerungen bei Programmvergaben sowie den zunehmenden Wettbewerb durch Anbieter wie AeroVironment, Anduril und Raytheon.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



