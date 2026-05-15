JDC Group: FMK und KI treiben das Wachstum

Der wesentliche Wachstumstreiber bleibt das Plattformsegment Advisortech, über das JDC Lösungen für den Fonds- und Versicherungsvertrieb anbietet. Hier konnten die Erlöse um 22,4 Prozent gesteigert werden, womit erstmals die Marke von 65 Mio. Euro überschritten wurde. Parallel dazu verbesserte sich das EBITDA der Sparte um mehr als 60 Prozent auf ebenfalls 8,1 Mio. Euro. Das kleinere Advisory-Geschäft rund um die Privatkundenbetreuung entwickelte sich dagegen deutlich ruhiger, blieb mit einem Umsatzplus von 6,6 Prozent und einem stabilen EBITDA aber ebenfalls solide.

Die JDC Group hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 eine deutliche Beschleunigung ihres Wachstumskurses gezeigt. Trotz eines von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten Umfelds erreichte der Finanzdienstleister im ersten Quartal neue Bestmarken. Der Umsatz erhöhte sich um 20,3 Prozent auf 74,9 Mio. Euro. Noch stärker entwickelte sich die Profitabilität: Das EBITDA sprang um 61,1 Prozent auf 8,1 Mio. Euro, während das EBIT mit einem Plus von 85,0 Prozent auf 6,4 Mio. Euro sogar noch dynamischer zulegte.

Besonders stark macht sich inzwischen die Integration der im vergangenen Herbst übernommenen FMK-Gruppe bemerkbar. Der Spezialist für digitale Kundengewinnung sorgt vor allem bei den wiederkehrenden Erlösen für zusätzlichen Schub und erhöht zugleich die Profitabilität des Konzerns. Dagegen blieb das klassische Plattformneugeschäft im ersten Quartal noch etwas hinter den hohen Erwartungen zurück, was angesichts des schwierigen Marktumfelds jedoch eher als temporäre Belastung eingeordnet werden dürfte.

Zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet das Management in den kommenden Quartalen aus der zunehmenden Nutzung von KI-basierten Anwendungen. Dabei geht es nicht nur um Effizienzsteigerungen, sondern auch um die stärkere Monetarisierung der umfangreichen Daten- und Plattforminfrastruktur, die JDC inzwischen aufgebaut hat. Das Unternehmen sieht sich damit zunehmend als zentrale Schnittstelle innerhalb des digitalen Versicherungs- und Fondsvertriebs.

Vor diesem Hintergrund wurde die ambitionierte Jahresprognose bestätigt. Für 2026 werden weiterhin Umsätze von 300 bis 330 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. Euro angestrebt. Gegenüber dem Vorjahr entspräche dies erneut einem überproportionalen Ergebnisanstieg. Gleichzeitig hatte JDC zuletzt auch die mittelfristigen Ziele deutlich angehoben. Bis 2030 sollen die Erlöse auf über 500 Mio. Euro und das EBITDA auf mehr als 60 Mio. Euro steigen.

An der Börse fiel die unmittelbare Reaktion auf die Zahlen dennoch verhalten aus, was vor allem mit der temporären Schwäche im Plattformneugeschäft zusammenhängen dürfte. Langfristig orientierte Investoren dürften dagegen eher auf die hohe operative Dynamik, die zunehmende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die ehrgeizigen Margenziele blicken. Dafür sprechen auch die jüngsten Maßnahmen des Managements: Neben Insiderkäufen in den vergangenen Monaten hatte das Unternehmen den Aktionären zuletzt ein Rückkaufangebot zu 22,50 Euro je Aktie unterbreitet – ein klares Signal für das Vertrauen in die weitere Entwicklung.

(aktien-globlal.de, erstellt 15.05.26, 9:05 Uhr, veröffentlicht 15.05.26, 10:24 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.