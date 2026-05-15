Brenntag: Bearishe-Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Obwohl Brenntag leicht über den Erwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlichte, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 42 Euro (Jefferies & Company) ihre negativen Einschätzungen hinsichtlich des zukünftigen Kursverlaufs der Aktie. Weitet die Brenntag-Aktie ihre aktuelle Korrekturphase in den nächsten Wochen zumindest auf 56 Euro aus, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die im DAX gelistete Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) konnte sich sehr rasch von ihrem 12-Monatstief vom März 2026 erholen. Verzeichnete die Aktie noch am 9.3.26 bei 43,72 Euro ein Jahrestief, so notierte sie bereits am 4.5.26 bei 63,76 Euro um 46 Prozent höher auf einem neuen Jahreshoch, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 61,70 Euro nachzugeben.

Put-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU78591, wurde beim Brenntag-Aktienkurs von 61,70 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro gehandelt.

Gibt die Brenntag-Aktie in spätestens einem Monat auf 56 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,65 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 67,758 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,758 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM5NVP5, wurde beim Brenntag-Kurs von 61,70 Euro mit 0,65 – 0,66 Euro taxiert.

Wenn die Brenntag-Aktie in nächster Zeit auf 56 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,17 Euro (+77 Prozent) erhöhen – sofern die Brenntag-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 70,84 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,84 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SY0BZ70, wurde beim Brenntag-Kurs von 61,70 Euro mit 0,94 – 0,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Brenntag-Aktie auf 56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,48 Euro (+56 Prozent) befinden.

ieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Hebelprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.