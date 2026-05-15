AIXTRON Aktie bricht ein -6,03 % - 15.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,03 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,08 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +138,63 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +11,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +213,61 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,48 % geändert.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,86 % 1 Monat +51,78 % 3 Monate +138,63 % 1 Jahr +296,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 15.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron-Aktie: Diskussionen zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Analystenbewertungen werden als zu hoch wahrgenommen; das KGV für 2026 wird um die 70 diskutiert. Befürworter nennen Treiber wie SiC/GaN, 300-mm-SiC, PIC und Optoelectronics, während einige auf ein ATH vor 2030 setzen, andere skeptisch bleiben bezüglich Gewinn- und Umsatzentwicklung.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,20 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,25 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.