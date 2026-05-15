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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie bricht ein -6,03 % - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -6,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie bricht ein -6,03 % - 15.05.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,03 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,08 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +138,63 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +11,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +213,61 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,48 % geändert.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,86 %
    1 Monat +51,78 %
    3 Monate +138,63 %
    1 Jahr +296,41 %
    Stand: 15.05.2026, 10:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron-Aktie: Diskussionen zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Analystenbewertungen werden als zu hoch wahrgenommen; das KGV für 2026 wird um die 70 diskutiert. Befürworter nennen Treiber wie SiC/GaN, 300-mm-SiC, PIC und Optoelectronics, während einige auf ein ATH vor 2030 setzen, andere skeptisch bleiben bezüglich Gewinn- und Umsatzentwicklung.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd.EUR € wert.

    Abwärts - Hohe Ölpreise, schwache Techs


    Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wieder bergab. Der deutsche Leitindex verlor im frühen Handel 1,04 Prozent auf 24.201 Punkte. Im Iran-Krieg warten Anleger weiter auf eine Lösung, die …

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 15.05.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,20 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,25 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -5,04 %
    +12,16 %
    +52,46 %
    +137,98 %
    +298,23 %
    +99,48 %
    +248,28 %
    +1.205,52 %
    +748,68 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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