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    Besonders beachtet!

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    BHP Group Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 15.05.2026

    Am 15.05.2026 ist die BHP Group Aktie, bisher, um -3,80 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BHP Group Aktie.

    Besonders beachtet! - BHP Group Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 15.05.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

    Wie hat sich die BHP Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -3,80 % musste die BHP Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der BHP Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,61, mit einem Minus von -3,80 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,99 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +5,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,13 %. Im Jahr 2026 gab es für BHP Group bisher ein Plus von +42,96 %.

    BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,73 %
    1 Monat +10,13 %
    3 Monate +23,99 %
    1 Jahr +66,66 %
    Stand: 15.05.2026, 10:33 Uhr

    Informationen zur BHP Group Aktie

    Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,00 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,46 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -0,98 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -3,60 %. Glencore verliert -3,07 % Anglo American notiert im Minus, mit -6,29 %.

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    Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BHP Group

    -4,09 %
    +5,73 %
    +10,13 %
    +23,99 %
    +66,66 %
    +38,32 %
    +37,99 %
    +265,66 %
    +836,01 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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