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    BVB verlängert Vertrag mit Jungstar Inácio

    Für Sie zusammengefasst
    • Vertrag bis 30. Juni 2029 beim BVB verlängert
    • Debüt gegen Bayern und erstes Tor gegen Frankfurt
    • spielintelligent ballsicher und großes Talent
    BVB verlängert Vertrag mit Jungstar Inácio
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Offensivspieler Samuele Inácio verlängert. Der neue Kontrakt des 18-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2029, teilte der Fußball-Bundesligist mit. "Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann."

    Debüt gegen Bayern

    Inácio wechselte 2024 von Atalanta Bergamo zunächst in die Nachwuchsabteilung des BVB. Vor rund zweieinhalb Monaten feierte er beim 2:3 gegen den FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt. Am vergangenen Spieltag erzielte Inácio beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Tor in Deutschlands höchster Spielklasse.

    "Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt", sagte Sportdirektor Ole Book. "Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch große Schritte vor sich hat."/the/DP/jha

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,015 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 332,29 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +65,84 %/+65,84 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertungsschwierigkeiten der BVB‑Aktie: hohe Spielergehälter, sportlicher Erfolg als Hauptkurstreiber, Konkurrenz durch sehr vermögende Clubs, geringe Dividenden. Technische/marktliche Themen wie Hidden/Iceberg‑Orders, Xetra‑Leveltiefen und algorithmischer Handel sowie Kapitalerhöhungen, Mindestbestand und Fankäufe zur Kursstabilisierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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