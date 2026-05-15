ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Eon auf 24 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Eon Kursziel auf 24 Euro
- Einstufung bleibt Buy, Neubewertung setzt sich fort
- Fokus auf zweistelliges Wachstum bei Energienetzen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung dürfte sich fortsetzen, schrieb Alberto Gandolfi am Freitag. Er setzt dabei auf zweistelliges Wachstum im wichtigsten Bereich Energienetze und weiter steigende Gewinnerwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,36 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 48,42 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -17,94 %/+31,29 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 24 Euro
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Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
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Oswald und Werner Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif👌(bin dann mal weg), ab nach der HV Schaeffler
Fürs Online Tagebuch->
Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.