Goldman hebt Ziel für Eon auf 24 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,36 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 48,42 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -17,94 %/+31,29 % bedeutet.