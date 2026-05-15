AKTIE IM FOKUS
Fraport auf Jahrestief nach schwachen Verkehrszahlen
- Fraport Aktien rutschten auf 66,70 Euro Tief
- Analyst Schlamp sieht Aprilzahlen optisch schwach
- Seit Krieg im Iran Aktien verloren rund 20 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verkehrszahlen sind die Aktien von Fraport am Freitag mit 66,70 Euro auf das tiefste Niveau seit August 2025 gerutscht. Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank sieht die April-Zahlen vor allem schlecht für die Stimmung, weil sie optisch deutlich schwach ausgefallen seien. Allerdings dürften sie kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, weil dies eigentlich schon so signalisiert worden sei und auch Streiks deutlich Einfluss gehabt hätten.
"Eine Anpassung der Jahresschätzungen wäre erst dann relevant, wenn auch die Mai-/Juni-Daten keine Normalisierung zeigen oder die Sommerkapazitäten schwächer ausfallen als bisher erwartet", so der Experte.
Seit dem Krieg im Iran haben Fraport-Aktien inzwischen rund 20 Prozent an Wert verloren. Im Februar hatten sie noch ein Hoch seit 2018 erreicht./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+42,86 % bedeutet.
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