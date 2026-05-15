Bahnstrecke Hamburg-Schwerin wieder in Betrieb

SCHWERIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Nach mehr als neun Monaten Generalsanierung rollt der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - fuhr heute früh gegen 4.00 Uhr von Schwerin nach Hamburg, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.

Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll am 14. Juni wieder rollen. Die Bahnstrecke ist seit Anfang August 2025 für die Generalsanierung gesperrt - zunächst war eine neunmonatige Bauzeit bis Ende April geplant. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekanntgegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet.

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab./bsp/DP/jha



