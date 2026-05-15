Apex bohrt 23,1 m mit 3,47 % Seltenerdoxid innerhalb einer breiteren Zone von 137,2 m mit 2,01 % Seltenerdoxid und erweitert die Mineralisierung durch ein weiter westlich gebohrtes Step-out-Bohrloch auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift um 180 m

Höhepunkte:

- RIFT26-005A, ein ca. 180 m weiter westlich gebohrtes Step-out-Bohrloch von RIFT26-003 (80,0 m mit 2,29 % Seltenerdoxid, einschließlich 23,7 m mit 4,02 % Seltenerdoxid – siehe Pressemitteilung vom 28. April 2026), erweitert den oberen hochgradigen Seltenerdoxidhorizont (hierin als „Zone Trinity“ bezeichnet)

o 137,2 m mit 2,01 % Seltenerdoxid(1) ab einer Tiefe von 252,6 m

- Einschließlich 80,0 m mit 2,51 %, 23,1 m mit 3,47 % bzw. 11,0 m mit 4,39 % Seltenerdoxid

o Zahlreiche Proben innerhalb des 137,2-m-Abschnitts mit Gehalten von > 4,00 % Seltenerdoxid, bis zu 6,59 % Seltenerdoxid (siehe Bild 1)

- RIFT26-006

o 43,8 m mit 2,75 % Seltenerdoxid, einschließlich 34,1 m mit 3,05 % Seltenerdoxid innerhalb einer breiteren mineralisierten Hülle (210,0 m mit 1,33 % Seltenerdoxid)

- Zone Trinity wird als flach in Richtung Westen einfallend interpretiert und steht nach wie vor in engem Zusammenhang mit in Karbonatit beobachteter Hämatitalteration

- Zone Trinity ist nun über eine Streichenlänge von ca. 300 m und ca. 180 m neigungsabwärts definiert. Aufeinanderfolgende Step-out-Bohrlöcher verdeutlichen weiterhin eine starke Kontinuität der hochgradigen Seltenerdoxidmineralisierung, wobei RIFT26-005A den bis dato stärksten Gehaltsmächtigkeitsabschnitt des Programms 2026 lieferte.

o Die hochgradige Zone Trinity ist nach wie vor in alle Richtungen offen.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, sagte: „Die Ergebnisse dieser drei Step-out-Bohrlöcher, einschließlich unserer bis dato besten Ergebnisse in puncto Gehalt und Mächtigkeit, verdeutlichen erneut das Potenzial für eine Ausdehnung und Erweiterung des oberen hochgradigen Seltenerdoxidhorizonts (Zone Trinity). Die zunehmende Ausdehnung der Mineralisierung und die Konsistenz der bisherigen Analyseergebnisse stärken das Vertrauen in die flach in Richtung Westen einfallende Zone Trinity und die zukünftige Zielermittlung, wobei die Mineralisierung nach wie vor in alle Richtungen offen ist. Da noch eine beträchtliche Anzahl von Analyseergebnissen ausstehend ist und zwei Bohrgeräte weiterhin aktiv im Einsatz sind, befinden wir uns in einer günstigen Position, um die Mineralisierung weit über die ersten Erfolge unseres Bohrprogramms 2026 hinaus abzugrenzen.“

Vancouver, British Columbia – 15. Mai 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift innerhalb des Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-004, RIFT26-005A sowie Teilergebnisse von RIFT26-006 (162,2 bis 500,8 m) bekannt zu geben.

Bedeutsame Beobachtungen und Erkenntnisse

Die Analyseergebnisse von RIFT26-004, RIFT26-005A und RIFT26-006 bestätigen die Kontinuität des oberen hochgradigen Seltenerdoxidhorizonts in der Tiefe, der hierin als Zone Trinity bezeichnet wird. Die Zone Trinity wird nun so interpretiert, dass sie flach in Richtung Westen einfällt und nach wie vor in engem Zusammenhang mit der Hämatitalteration innerhalb des Karbonatit-Wirtsgesteins steht, was mit den Beobachtungen in allen zuvor gemeldeten Bohrlöchern übereinstimmt (siehe Pressemitteilungen vom 7. April 2026 und 28. April 2026).

RIFT26-005A wurde als etwa 180 m weiter westlich gebohrtes Step-out-Bohrloch von RIFT26-003 konzipiert, das in der Zone Trinity 80,0 m mit 2,29 % Seltenerdoxid einschließlich 23,7 m mit 4,02 % Seltenerdoxid ergab (siehe Pressemitteilung vom 28. April 2026). Bohrloch RIFT26-005A durchteufte die Zone Trinity in der Tiefe erfolgreich und lieferte einen noch breiteren Abschnitt mit > 2 % Seltenerdoxid (137,2 m mit 2,01 % Seltenerdoxid ab einer Tiefe von 252,6 m), einschließlich 23,1 m mit 3,47 % Seltenerdoxid ab 290,5 m bzw. 11,8 m mit 4,23 % Seltenerdoxid ab 301,7 m (siehe Tabelle 2 und Abbildung 2).

RIFT26-004 und RIFT26-006 wurden von derselben Bohrplattform aus mit unterschiedlichen Ausrichtungen gebohrt und peilten die westliche Erweiterung der Zone Trinity an, die zuvor in RIFT26-001A durchschnitten worden war (45,0 m mit 2,07 % Seltenerdoxid, einschließlich 24,9 m mit 2,40 % Seltenerdoxid (siehe Pressemitteilung vom 28. April 2026)), sowie das historische Bohrloch NEC11-004 (siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2025). RIFT26-006 durchteufte ab einer Tiefe von 191,8 m einen breiten zusammenhängenden Abschnitt von 210,0 m mit 1,33 % Seltenerdoxid, mit zwei deutlichen hochgradigeren Zonen von 43,2 m mit 1,61 % Seltenerdoxid und 43,8 m mit 2,75 % Seltenerdoxid, einschließlich 34,1 m mit 3,05 % Seltenerdoxid (Tabelle 2). RIFT26-004 durchteufte die Zone Trinity in zwei eigenständige Abschnitte: 15,6 m mit 2,10 % Seltenerdoxid ab 216,5 m und ein zweiter Abschnitt von 18,8 m mit 2,01 % Seltenerdoxid ab einer Tiefe von 320,6 m (Tabelle 2).

Die Ergebnisse dieser drei Bohrlöcher verdeutlichen zusammen mit den historischen und bereits gemeldeten Ergebnissen von RIFT26-002 (81,6 m mit 2,02 % Seltenerdoxid, einschließlich 50,9 m mit 2,40 % Seltenerdoxid – siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026), RIFT26-001A und RIFT26-003, dass die Zone Trinity über eine Streichenlänge von etwa 300 m innerhalb des größeren, 700 m langen mineralisierten Korridors ihren Gehalt und ihre Kontinuität beibehält. In Verbindung mit den zuvor von der darunter liegenden Zone Neo gemeldeten erhöhten NdPr(2)-Verteilungen (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2026) untermauern diese Ergebnisse das Potenzial für ein bedeutsames, mehrere Horizonte umfassendes Seltenerdmetall-Mineralisierungssystem auf dem Projekt Rift.

Abbildung 1: Bohrplan für Phase I 2026 auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen der Bohrlöcher RIFT26-004 und RIFT26-005A sowie Teiluntersuchungsergebnissen für RIFT26-006 (hierin gemeldet), zusammen mit laufenden und abgeschlossenen Bohrlöchern, ausgewählten geplanten Bohrlöchern und historischen Bohrlochstandorten

Abbildung 2: Analyseergebnisse von RIFT26-005A und RIFT26-003 auf dem Projekt Rift mit Hervorhebung der Zone Trinity

Tabelle 1: Standort und Attribute der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage RIFT26-004 710,16 80 -60 741888 4460786.8 332,22 RIFT26-005A 806,23 80 -60 741877 4460557.9 333,14 RIFT26-006 870 80 -70 741888 4460786.8 332,22 (a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b) Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Analyseergebnisse von RIFT26-004, RIFT26-005A und RIFT26-006 (partiell)

Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden.

Bild 1: Abschnitt in RIFT26-005A von 3,25 m zwischen 309,5 m und 312,75 m (rotes Kästchen) mit einem Durchschnittsgehalt von 4,61 % Seltenerdoxid, einschließlich der Proben RIFT005A-207 (4,46 % Seltenerdoxid auf 0,98 m), RIFT005A-208 (6,59 % Seltenerdoxid auf 0,52 m), RIFT005A-209 (3,26 % Seltenerdoxid auf 0,96 m) und RIFT005A-211 (5,12 % Seltenerdoxid auf 0,79 m)

Programstatus und nächste Schritte

Das Unternehmen hat weitere Bohrungen fertiggestellt, die konzipiert wurden, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Streichen und in der Tiefe weiter zu untersuchen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die fortlaufende Verfeinerung des geologischen 3D-Modells, einschließlich der Einbeziehung der eingegangenen Analyseergebnisse, wird zu einem besseren Verständnis des mineralisierten Systems beitragen und dabei helfen, Prioritäten für die zukünftige Bohrzielerstellung zu setzen. Das Bohrprogramm 2026 ist weiterhin im Gange, wobei bis dato insgesamt 15 Bohrlöcher auf insgesamt etwa 11.000 m abgeschlossen wurden. Die Analyseergebnisse von neun Bohrlöchern sind zurzeit noch ausstehend.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem Lkw-gestützten und einem auf Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex haben ausgedehnte Abschnitte mit hochgradiger REE-Mineralisierung ergeben, darunter Abschnitte wie 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO. Die Step-out-Bohrlöcher der Phase I bei Rift haben die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung um ca. 275,0 m gegenüber den historischen Bohrlöchern erweitert, mit 23,7 m mit 4,02 % REO und mehreren ausgedehnten Abschnitten mit >2,00 % REO. Darüber hinaus hat die Phase-I-Bohrung eine neue Zone mit stark erhöhten NdPr-Werten unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, die sich über etwa 390 m erstreckt, mit 13,5 m mit 1,08 % REO bei 31,7 % NdPr und 10,9 m mit 0,99 % REO und 30,1 % NdPr innerhalb einer breiteren Zone von 22,7 m mit 0,79 % REO bei 32,8 % NdPr.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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Die Apex Critical Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 1,356EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.