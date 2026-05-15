GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag an jüngste Branchendaten sowie die Nachrichten von der US-Gesundheitsbehörde FDA an. Er sieht darin positive Impulse für die neuen Produktkategorien, die sich allerding als nachhaltig erweisen müssten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 06:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 56,08EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 45,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 45,5
Währung: GBP
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