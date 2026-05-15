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    GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral'

    GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag an jüngste Branchendaten sowie die Nachrichten von der US-Gesundheitsbehörde FDA an. Er sieht darin positive Impulse für die neuen Produktkategorien, die sich allerding als nachhaltig erweisen müssten./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 06:33 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 56,08EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Richard Felton
    Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 45,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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    GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag …
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