Jefferies belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 66,50 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+42,86 % bedeutet.