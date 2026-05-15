EnviTec Biogas: Solide 2025, Herausforderungen 2026, Wachstum ab 2027.
2025 war für den Konzern ein Jahr starker Weichenstellungen: robuste Eigenleistung, regulatorische Bremseffekte, strategische Zukäufe und ein vorsichtiger Blick nach vorn.
Foto: EnviTec Biogas AG
- Konzernkennzahlen 2025: Gesamtleistung +6,8 % auf 376,4 Mio. €, Umsatz -7,4 % auf 312,6 Mio. €, EBT 26,0 Mio. € (Vj. 44,0 Mio.), Jahresüberschuss 16,7 Mio. €, Ergebnis/Aktie 1,12 €
- Dividendenentscheidung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten
- Regulatorische Belastung: Abschaffung der Doppelanrechnung von THG‑Quoten führte zu einer einmaligen Drohverlustrückstellung von rund 8 Mio. € und schwächt Bio‑LNG‑Verträge sowie Ausblick 2026
- Segmente: Eigenbetrieb stark (Umsatz 221,2 Mio. € +15,4 %, EBT 41,7 Mio. €); Anlagenbau schwächer (Umsatz 45,5 Mio. €, EBT -11,5 Mio.), aber Auftragsbestand im Anlagenbau gestiegen auf 148,1 Mio. € (davon 117,1 Mio. € international)
- Strategische Schritte: Übernahme der LIQVIS GmbH (Feb 2025) als Absatzkanal für Bio‑LNG, erstes Bio‑LNG‑Lieferabkommen mit Reederei TT‑Line (Nov 2025) und zahlreiche internationale Aufträge
- Ausblick: Prognose 2026 Gesamtleistung/Umsatz 330–370 Mio. €, EBT 5–15 Mio. €; Anstieg von Umsatz und Ergebnis wird für 2027 erwartet
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei EnviTec Biogas ist am 15.05.2026.
Der Kurs von EnviTec Biogas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,41 % im
Minus.
-1,45 %
-15,16 %
-17,86 %
+16,29 %
-44,80 %
-53,90 %
-20,08 %
+153,99 %
-59,60 %
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