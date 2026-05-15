ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nagarro auf 'Buy' - Ziel 69 Euro
- Jefferies belässt Nagarro auf Buy mit Ziel 69
- Schwacher Nachfragetrend setzte sich im Q4 2025 fort
- Kunden hielten sich bei wichtigen KI-Initiativen zurück
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 41,08 auf Tradegate (15. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -9,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 574,18 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +64,60 %/+126,62 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 69 Euro
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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-4,40 %, -2,14 EUR
👍 danke, stimmt, die Dividende hatte ich übersehen! Entspricht ja ungefähr dem JÜ von rund 12 Mio Euro.
Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!