Freenet nach Zahlen höher - Stabilisierung auf tiefem Niveau

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter hatte im ersten Jahresviertel den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit ihrem Kursabsturz im Februar größtenteils seitwärts tendierenden Freenet-Aktien haben am Freitag nach einem positiv aufgenommenen Quartalsbericht zugelegt. Zuletzt gewannen sie an der Spitze im MDax 1,6 Prozent auf 25,58 Euro, während es für den Index der mittelgroßen Werte um annähernd 2 Prozent bergab ging. Am Tag davor wurden Freenet mit Dividendenabschlag gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ein Börsianer sprach von einem insgesamt starken Bericht von Freenet, der den Aktienkurs stützen sollte. Er lobte die Entwicklung des freien Barmittelflusses. Da dieser aber vor allem aufgrund von Einmaleffekten positiv überrascht habe, könnte dies das Aufwärtspotenzial begrenzen. Die DZ Bank merkte dazu an, dass der freie Barmittelfluss auf Quartalsebene üblicherweise schwieriger zu schätzen sei, da größere Einmaleffekte, etwa Bonuszahlungen, zu zeitlichen Verschiebungen führen könnten.

Die Freenet-Aktien haben sich im Jahr 2026 bislang schwach entwickelt mit einem Minus von fast 13 Prozent. Dabei war es bis Mitte Februar zunächst gut gelaufen, ehe eine Verkaufsempfehlung der UBS und kurze Zeit danach enttäuschende Jahreszahlen und Prognosen den Aktien erheblich zusetzten./ajx/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 31.255 auf Ariva Indikation (15. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,87 %. Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Mrd.. freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -7,69 %/+26,92 % bedeutet.



