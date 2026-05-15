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    Milliarden-Boom

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    Die heißesten KI-Aktien 2026? Diese Werte dominieren plötzlich alles

    Speicherchip-Aktien explodieren an der Börse. Trotzdem fallen ihre Bewertungen. Analysten sehen weiter Potenzial – warnen aber vor Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden-Boom - Die heißesten KI-Aktien 2026? Diese Werte dominieren plötzlich alles
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Der Hype um Künstliche Intelligenz treibt Speicherchip-Hersteller an der Börse auf immer neue Höchststände. Doch ausgerechnet jetzt wirken einige der heißesten Aktien plötzlich günstiger bewertet als noch vor wenigen Monaten, wie Bloomberg berichtet.

    Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Sandisk. Die Aktie ist 2026 bereits um 482 Prozent gestiegen und führt damit den S&P-500-Index an. Gleichzeitig fiel das Verhältnis von Aktienkurs zu erwarteten Gewinnen von 23 auf weniger als 9.

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    Auch Micron Technology legt eine spektakuläre Rallye hin. Die Aktie gewann in diesem Jahr 172 Prozent und gehört damit zu den stärksten Werten im Index. Trotzdem wird das Papier aktuell ebenfalls nur mit weniger als dem 9-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Zum Vergleich: Der S&P 500 liegt bei rund dem 21-Fachen.

    Micron Technology

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    Gewinne steigen schneller als die Kurse

    Der Grund für die ungewöhnliche Entwicklung liegt in den massiv steigenden Gewinnerwartungen. Die Nachfrage nach Speicherchips bleibt hoch, während das Angebot knapp ist.

    Analysten hoben ihre Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie von Sandisk für 2027 binnen 12 Monaten um fast 2.000 Prozent an. Bei Micron stiegen die Erwartungen um 768 Prozent.

    Kim Forrest von Bokeh Capital Partners sieht darin kein Problem. "Aufgrund von Angebot und Nachfrage können alle Speicher mit hoher Bandbreite zu absurd hohen Preisen angeboten werden", sagte die Fondsmanagerin gegenüber Bloomberg. Die Produkte seien ausverkauft. Deshalb könne es sogar noch weiteres Kurspotenzial geben.

    KI-Ausbau sorgt für Fantasie

    Anleger setzen darauf, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur erst am Anfang steht. Große Cloud-Konzerne investieren weiterhin Milliarden in Rechenzentren und Speichertechnik.

    Rob Thummel von Tortoise Capital sagte Bloomberg: "Auch die Nachfrage nach Speicher- und Speicherkapazitäten wird weiter steigen." Solange die sogenannten Hyperscaler ihre Investitionen nicht zurückfahren, dürfte die Nachfrage hoch bleiben.

    Der Boom erfasst inzwischen die gesamte Branche. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg 2026 bereits um 71 Prozent.

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    Anleger fürchten den nächsten Zyklus

    Doch nicht alle Experten bleiben laut Bloomberg-Bericht optimistisch. Speicheraktien gelten traditionell als stark zyklisch. Hohe Preise locken neue Anbieter an. Später entsteht oft ein Überangebot, das Preise und Gewinne belastet.

    Randy Hare von Huntington National Bank warnt deshalb vor zunehmenden Schwankungen. "Ich glaube, dass die einfachen Gewinne bei dieser Aktie bereits erzielt wurden und sie nun an Volatilität gewinnen wird", sagte er über Micron.

    Auch Jed Ellerbroek von Argent Capital Management bleibt skeptisch. "Engpässe führen letztendlich zu einem Überangebot", sagte der Portfoliomanager. Engpässe führten langfristig fast immer zu Überkapazitäten.

    Nicht alle Speicherfirmen profitieren gleich

    Während klassische Speicherchip-Hersteller günstig bewertet bleiben, steigen die Bewertungen anderer Unternehmen der Branche deutlich an. Seagate Technology und Western Digital werden inzwischen mit mehr als dem 30-Fachen ihrer erwarteten Gewinne gehandelt.

    Bullen an der Wall Street glauben dennoch an eine Fortsetzung des Trends. Jay Hatfield von Infrastructure Capital Management sagte: "Es ist einfach ein regelrechter Boom, und wir halten es für einen Fehler, sich dem zu verschließen."

    Börsenlounge KI-Aktien

    Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich die Branche in seiner Sendung angeschaut. Wenn Sie wissen möchten, bei welchen KI-Aktien er jetzt zugreifen würde, dann schauen Sie doch mal in die neuste Folge der wO Börsenlounge rein.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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