ROUNDUP
IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Aktie fällt
- Umsatz +0,5 Prozent auf 248,1 Mio Euro erhöht
- Aktie verlor fast die Hälfte und fiel auf Tief
- Ziel 1,0–1,06 Mrd und Marge 14,5–15,5 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. An der Börse zeigten sich die Anleger aber vorsichtig.
Für die im SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um über sieben Prozent abwärts. Damit notierte sie im Kleinwerteindex mit Abstand am Ende und fiel auf ein Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat sie fast die Hälfte an Wert verloren.
Laut Analyst Martin Comtesse hat sich der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 fortgesetzt. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück.
Der Umsatz legte zum Jahresauftakt gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich von 12,2 auf 12,6 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um acht Millionen Euro auf 19,2 Millionen.
Für das laufende Jahr peilt das Management auf Basis aktueller Wechselkurse weiter einen Erlös von 1,0 bis 1,06 Milliarden Euro an. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigte Ebitda-Marge) hängen bleiben. 2025 wurde hier ein Umsatz von 999 Millionen Euro verbucht bei einer operativen Marge von 13,8 Prozent.
Wie Nagarro im März mitteilte, sieht sich das Unternehmen nach einer unabhängigen Untersuchung von früheren Vorwürfen entlastet. Keine der Behauptungen aus früheren Medienberichten oder Kommentaren von Leerverkäufern habe sich als begründet erwiesen, hieß es in der Mitteilung. "Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: Es wurden weder Fehlverhalten noch Betrug festgestellt", sagte Aufsichtsratschef Christian Bacherl. Allerdings wolle Nagarro nun bestimmte Prozesse im eigenen Haus verbessern.
Probleme hatte es für Nagarro vor einem Jahr gegeben, da musste die Gesellschaft die Vorlage ihres testierten Konzern- und Jahresabschlusses für 2024 wegen Differenzen mit dem Wirtschaftsprüfer verschieben. Wegen der verspäteten Bilanzvorlage war Nagarro vorübergehend aus dem SDax geflogen, in den die Gesellschaft im Juni 2025 wieder zurückkehrte./err/stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 18.387 auf Ariva Indikation (15. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -9,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 574,18 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +65,55 %/+127,93 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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-4,40 %, -2,14 EUR
👍 danke, stimmt, die Dividende hatte ich übersehen! Entspricht ja ungefähr dem JÜ von rund 12 Mio Euro.
Hallo zusammen - ich drehe jetzt quasi schon seit Monaten die Berichte vor und zurück und werde einfach nicht schlau daraus!