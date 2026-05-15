UBS stuft Stellantis auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis vor dem Kapitalmarkttag am 21. Mai mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer werde seinen neuen Geschäftsplan samt Finanzzielen und strategischen Maßnahmen wie Investitionen, Produkte oder Kostensenkungen vorstellen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Der große Neustart im Februar habe seine These von einer erfolgreichen Sanierung in den USA bisher nicht wie erwartet untermauert. Daher gewinne der Kapitalmarkttag an Gewicht für die Anlagestory./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 6,558EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,70 € , was eine Steigerung von +47,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer