Goldpreis gibt nach - Auch Silber und Industriemetalle unter Druck

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Freitag merklich nachgegeben. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls fiel um 2,1 Prozent auf 4.555 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 6. April.

Händler verweisen auf die fehlenden Fortschritte mit Blick auf den Iran-Krieg. Die Anleger hätten von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Trump befindet sich inzwischen wieder auf der Rückreise. Die Ölpreise legte daher am Freitag zu. Dies schürt Inflationsgefahren, die sich dann auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken dürfte.