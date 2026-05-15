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    Kursziel für den S&P 500

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    Ed Yardeni: Die Berichtssaison war der absolute Knaller!

    Der Präsident des Wall-Street-Analysehauses Yardeni Research erklärt, sein Unternehmen hebe angesichts des starken Ertragsumfelds seine Prognose für den S&P 500 im Jahr 2026 an.

    Für Sie zusammengefasst
    Kursziel für den S&P 500 - Ed Yardeni: Die Berichtssaison war der absolute Knaller!
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    "Ich war zwar optimistisch, aber nicht optimistisch genug. Wie sich herausstellte, waren die Gewinnschätzungen der Analysten phänomenal", so Ed Yardeni. Er begründete seine neue Einschätzung gegenüber CNBC mit einem starken Ertragsumfeld.

    "So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Berichtssaison des ersten Quartals, die wir gerade abschließen, war ein absoluter Knaller. Und nicht nur das: Die Analysten heben ihre Prognosen für das zweite, dritte und vierte Quartal sogar noch an.

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    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Für das Gesamtjahr sprechen sie von rund 23 Prozent, ​​ein außergewöhnliches Wachstum in einer Wirtschaft, die ohnehin schon stetig wächst.“

    Yardeni mahnt Investoren, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft trotz der anhaltenden geopolitischen Turbulenzen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg nicht zu unterschätzen.

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    Der erfahrene Wall-Street-Investor argumentiert außerdem, dass Analysten manchmal "Washington zu viel Aufmerksamkeit schenken".

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    Und: "Wir haben uns trotz Washington bemerkenswert gut geschlagen. Und ich denke, das Gleiche lässt sich weltweit sagen."

    Ein Anstieg des S&P 500 auf 8.250 Punkte entspräche einem Plus von rund 11 Prozent. Hinzugerechnet hat der Analyst aber nicht die galoppierende Inflation. Die Folgen teurer Energie bekommen besonders die asiatischen Länder zu spüren: Die Halbleiter-Hausse der vergangenen Woche gerät aufgrund der aktuellen Inflationsdaten aus Japan am Freitag ins Stocken. Hier sind Gewinnmitnahmen und Absicherungen an der Tagesordnung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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