AKTIEN IM FOKUS
Gewinnmitnahmen bei Applied Materials ziehen Branche mit runter
- Gewinnmitnahmen drücken Halbleiter trotz starker Zahlen
- KI getriebene Rally könnte nach Pause weitergehen
- Applied Materials fällt um 3,4 Prozent nach Rekordhoch
NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Drohende Gewinnmitnahmen bei Applied Materials trotz guter Geschäftszahlen haben am Freitag den gesamten Halbleitersektor unter Druck gesetzt. Beobachter gehen aber davon aus, dass die maßgeblich vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Rally nach einer Pause weitergehen könnte.
Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatte der Chipindustrie-Ausrüster mit seinen Quartalsresultaten positiv überrascht. Auch die Ziele für das laufende Quartal liegen über den Markterwartungen. Viele Experten reagierten darauf mit einer weiteren Anhebung ihrer Kursziele für die Aktien. James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte, Applied Materials habe die bereits hohen Erwartungen zum Jahresauftakt noch übertroffen. Er erwartet, dass der Aktienkurs weiter steigen sollte.
Dennoch zeichnet sich am Freitag in New York für Applied Materials zunächst ein Kursrückgang um 3,4 Prozent auf 425,50 US-Dollar ab. Im gestrigen Handelsverlauf hatten die Aktien noch das jüngst erreichte Rekordhoch von 448,45 Dollar eingestellt und letztlich ihr Plus seit Jahresbeginn auf gut 71 Prozent nach oben geschraubt. Die Papiere im Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , die in diesem Zeitraum noch mehr zugelegt haben, kommen allesamt ebenfalls aus dem Halbleitersektor - ganz vorne liegt der Branchenveteran Intel , dessen Aktienkurs sich mehr als verdreifacht hat.
Am deutschen Markt zog Applied Materials vor dem Wochenende die am besten gelaufenen Branchenwerte besonders in Mitleidenschaft. Im Dax büßten Infineon , die für 2026 eine ähnlich starke Kursbilanz wie Applied Materials vorweisen können, 5,2 Prozent ein. Die gut gelaufenen Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy , der ebenfalls als KI-Profiteur gilt, verbilligten sich um 4,3 Prozent.
Im MDax führte der Applied-Branchenkollege Aixtron mit einem Tagesminus von 6,9 Prozent die Verliererliste an - die Papiere sind aber immer noch fast dreimal soviel wert wie zum Jahreswechsel. Suss Microtec lag mit minus 3,8 Prozent im SDax weit hinten, weist für 2026 aber mehr als eine Kursverdoppelung aus.
Im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte der Subindex der Technologiewerte am Freitag zu den größten Verlierern, seit Jahresbeginn aber weiter zu den Besten. Der Chipausrüster ASML gehörte mit minus 4,4 Prozent zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50 , behauptete für 2026 aber einen Kursgewinn von 42 Prozent. Ähnlich divergierende Kursentwicklungen kann der Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics im französischen Cac 40 vorweisen./gl/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 369,6 auf Tradegate (15. Mai 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +77,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 477,77 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 83,00USD was eine Bandbreite von -52,66 %/-12,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
SiC
Kosten eines wafers:
4-6‘ $ 5-8.000
8‘ $ 10.000
Man arbeitet an 300mm SiC. Man sprach von „unserem 300mm Forschungszentrum“
Teure Wafer werden von Kunden zum Teil aufgearbeitet und wiederverwendet.
GaN
zusammen mit SiC – 80% vom Anlagenumsatz in 2025.
KI benötigt Kraftwerke – GaN mit 40% Energie-Einsparung
Ende 2026 oder in 2027 kommt die nächste große GaN Welle
90% Marktanteil
Optoelectonics
Nvidia mit Architektur Entscheidung (Kupfer raus) und je 2 Mrd Investment in Coherent und Lumentum in März 2026. (Baggo - sichert schnelle Entwicklung der Laserleistung auf bis zu 3.200 GiG und zukünftige Lieferungen)
Scale up – Laser statt Kupfer (keine Induktion, keine Abwärme, größere Geschwindigkeit)
Scale out – Vernetzung nicht nur von Racks innerhalb des Datacenters sondern auch von Datenzentren über Kilometerentfernungen
Order Volumen 5-10 Anlagen in 2025 jetzt 100
95% Marktanteil
Hierzu habe ich Gespräche geführt. MicroLEDs könnten die Lösung sein für die PIC Herstellung, „weil die Transferproblematik zwischenzeitlich gelöst ist“
Ähnlich wie bei der Substitution von Kupfer durch Glasfaser & Laser könnten sich hier erhebliche Geschwindigkeitsvorteile ergeben.
So bevor es jetzt an Details geht, hier noch das spannendste aus den Reden/Antworten vom CEO Felix Grawert ohne, dass ich Details die man in der Rede nachlesen kann wiederhole.
Er sprach von der derzeitigen Optoelectronics Welle, von einer in 2027 kommenden GaN Welle und vom zurückkommenden SiC Markt. In diesem Zusammenhang sprach er von Umsätzen von 700, 800 Mio oder 1 Mrd, weil er die Dauer der Optoelectronics Welle mit 3 und mehr Jahren beziffert.
Langerbestandsabbau erfolgte in 2025 zum Teil auch durch Verkauf von Vorräten an externe Kunden
Seetransporte under consideration wegen ESG sustainability Gesichtspunkten.
Christian Ludwig: „Keine weitere Prognose-Erhöhung in 2026 zu erwarten“
„Q1/26 < Q2/26 < Q3/26 und < Q4/26 dieser Trend wird sich auch in 2027 fortsetzen. Kann man jetzt schon sehen“
Q2/26: Guidance 110 Millionen.
Fragen in der Generaldebatte kamen von
- Paul Maares DSW
- Daniel Voss SDK
und 4 Privatanlegern
China Exposition: schwankt zwischen 25-40%
2026 ev. 30%
keine besonderen Exportbeschränkungen
US Zölle: Derzeit nicht betroffen
US großer Markt für SiC
Dividende: zu gering
Vergütung & Boni Too high
Bruttomarge >43% wird man das wieder erreichen können?
Ja, wenn Umsatz > 600 Mio – Personalrestrukturierung ist done
Präsens: 2024 – 61%
2025 – 50%
Aktionärsstruktur: fast 100% freefloat
25% Privatanleger
7,1% Goldman Sachs
4,9% UBS
4,8% Black Rock
4,6% Morgan Stanley
KI Einsatz Aixtron: 70% der Codes wurden in 2025 von KI geschrieben
KI als kostenpflichtige Leistung die Service vorhersagen kann zur Vermeidung von downtime
Rohstoffe/Engpässe: Aixtron nutzt vorwiegend:
Stahl
Alu
Chips
und in kleinen Mengen Graphit und Quarz
Indium/Gallium: Aixtron benötigt diese Elemente nicht in größeren Mengen.
Selbst die Kunden brauchen die Rohstoffe nur in extrem kleinen Mengen weil die Epitaxie so effektiv ist.
Batteriespeicher und Netzinfrastruktur bieten Möglichkeiten für weiteres Power-Electronics Wachstum