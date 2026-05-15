UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 55,86EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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