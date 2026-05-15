"Silber drängt Gold und Öl in den Hintergrund" (Rohstoffe)

15. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Entwicklung an den Rohstoffmärkten verlief in den vergangenen Wochen etwas ruhiger. Zuvor war es vor allem durch den Kriegsausbruch im Iran zu sehr starken Bewegungen gekommen. Der Handel mit Rohstoff-ETCs konzentrierte sich vor allem auf zwei Bereiche. "In den letzten Wochen waren anfänglich die Energierohstoffe am meisten gefragt. Zuletzt hat das Interesse an Edelmetallen, bzw. eigentlich nur Silber und Gold, wieder deutlich zugenommen", erklärt Ivo Orlemann von der ICF Bank. Der Händler beobachtet in den meisten Papieren einen "regen Handel in beide Richtungen", so dass man nicht von konkreten Kauf- oder Verkaufstendenzen sprechen könne.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der erste Schock nach der Eskalation im Nahen Osten ist verarbeitet. Im Handel mit Rohstoff-ETCs rückt vor allem Silber nach vorn, während Öl an jeder neuen Schlagzeile hängt.

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Silber mit deutlichem Anstieg, Gold läuft seitwärts



Die beste Bilanz der aktuell gefragten Rohstoffe weist auf Monatssicht Silber aus. Der Preis der Feinunze stieg in diesem Zeitraum um rund 15 Prozent, obwohl die zweite April-Hälfte noch von Rücksetzern geprägt war. In dieser Woche kletterte der Silberpreis auf Zwei-Monats-Hoch bei knapp 88 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen fünf Tage ging es um 18 Prozent aufwärts.

Der Impuls für die relative Stärke des Silbers ging laut Barbara Lambrecht wahrscheinlich von den Industriemetallmärkten aus. Die Analystin der Commerzbank verweist auf ein neues Rekordhoch des Index der Londoner Metallbörse. Silber ist stärker als Gold von der Industrienachfrage geprägt.

Zudem profitiert Silber von einem Bericht der Research-Einheit Shanghai Metals Markets, wonach Peru den Notfall wegen der Energiekrise ausrufen könnte. Davon könnte auch die Produktion von wichtigen Metallen betroffen sein. "Peru war 2024 laut Metals Focus bei der Silberminenproduktion der drittwichtigste Anbieter", sagt Lambrecht, die jedoch vor zu viel Optimismus warnt und auf die hohe Volatilität am Silbermarkt verweist. Die Kunden der ICF Bank handeln bevorzugt den WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333).

Der Goldpreis hat sich seit Mitte April unter dem Strich seitwärts bewegt. Die Kapitalflüsse kehrten im angelaufenen Monat aber wieder ins Positive zurück, nachdem der Sektor im Vormonat einen Ausverkauf erlebt hatte, wie Mobeen Tahir von WisdomTree konstatiert. Der allgemeine Trend deutet seiner Meinung nach auf ein höheres langfristiges Gleichgewicht hin, gestützt durch vielfältigere Nachfragequellen, insbesondere aus Asien. Orlemann berichtet derweil von hohen Umsätzen in klassischen Gold-ETCs (IE00B579F325; JE00BN2CJ301).

Ölpreis im Banne des Iran-Kriegs



Für die Ölpreise der Sorten Brent und WTI bleibt die Nachrichtenlage im Nahen Osten der entscheidende Einflussfaktor. Seit dem starken Anstieg Anfang März bewegen sich die Notierungen unter starken Schwankungen seitwärts. Zuletzt engte sich der Preiskorridor etwas ein. "Die kurzfristige Entwicklung bleibt fragil", warnt Tahir allerdings. Angesichts des nach wie vor angespannten physischen Marktes und der begrenzten Durchflussmengen durch die Straße von Hormus erscheint ihm das Einpreisen eines möglichen Waffenstillstands verfrüht.

Peter Bösenberg von der Société Générale bilanziert einen hohen Umsatzanteil in Öl-Produkten. Gekauft werden sowohl Discountzertifikate (DE000FE11SL2) als auch Hebelprodukte wie ein Faktor 5x Long Optionsschein auf Brent Crude Rohöl (DE000SD0UN75). Orlemann meldet ebenfalls regen Handel in gehebelten Long-Produkten auf Öl (IE00BMTM6B32; IE00BMTM6D55). Aber auch klassische Öl-ETCs wie der WisdomTree Brent Crude Oil (JE00B78CGV99) stehen im Umsatzranking weit oben.

Von Thomas Koch, 15. Mai 2026, Deutsche Börse AG



(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



