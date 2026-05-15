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    Rendite statt Zinsen

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Rendite statt Zinsen - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: adobe.stock.com

    Standard Chartered ist eine britische Universalbank mit Fokus auf Asien, Afrika und Nahost. Kerngeschäft: Firmen- und Privatkundengeschäft, Trade Finance, Zahlungsverkehr, Wealth Management. Starke Position in Schwellenländern, besonders im Cross-Border-Geschäft. Wichtige Konkurrenten: HSBC, Citi, Barclays, DBS. USP: historisch gewachsene Präsenz in Frontier- und Emerging Markets mit Risikoexpertise.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Standard Chartered nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Standard Chartered gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,42 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +53,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,93 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Standard Chartered investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +272,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Standard Chartered verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,42 %.
    Mit +4,42 % Dividendenrendite bietet Standard Chartered ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +53,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Standard Chartered für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,42 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,93.
    Standard Chartered weißt eine Marktkapitalisierung von 47,74 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,42 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Standard Chartered Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Standard Chartered Aktie. Sie steigt um +0,05 % auf 22,010. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,42 %, eine Investition von etwa 67.874 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,982713 +146,30 % +4,42 %
    2025 0,398984 +44,47 % +2,40 %
    2024 0,276177 +47,40 % +3,22 %
    2023 0,187364 +61,95 % +1,94 %
    2022 0,115689 0,00 % +1,64 %

    Warum Standard Chartered für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,42 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +53,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,93
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Standard Chartered

    +0,05 %
    -1,29 %
    +11,61 %
    +9,70 %
    +60,75 %
    +208,55 %
    +272,44 %
    +240,98 %
    +311,94 %
    ISIN:GB0004082847WKN:859123
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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