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    Jetzt sind auch die Zahlen da

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    POET Technologies landet Mega-Deal: Und die Aktie spielt verrückt

    POET Technologies verdreifacht den Umsatz, die Aktie explodiert nach einem vielversprechenden Auftrag. Doch unterm Strich stehen aktuell noch Verluste. Was steckt hinter dem neues KI-Hpye-Wert?

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt sind auch die Zahlen da - POET Technologies landet Mega-Deal: Und die Aktie spielt verrückt
    Foto: Lev Radin - ZUMA Press Wire

    Noch vor wenigen Monaten bewegte sich der Quartalsumsatz von POET Technologies im fünfstelligen Bereich. Jetzt hat das kanadische Optoelektronik-Unternehmen einen Liefervertrag an Land gezogen, der das bisherige Geschäftsvolumen in den Schatten stellt: 50 Millionen US-Dollar Startvolumen, ausbaubar auf eine halbe Milliarde über fünf Jahre. Kunde ist das US-Unternehmen Lumilens, das photonische Lösungen für die boomende KI-Infrastruktur baut.

    Die Reaktion der Börse fiel entsprechend heftig aus. Nachdem POET den Deal öffentlich gemacht hatte, schoss die Aktie der Kanadier am Donnerstag um mehr als 43 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier seinen Wert mehr als verdreifacht und notiert aktuell bei rund 20 US-Dollar.

    Am Freitag liegen die Papiere nach der Rallye des Vortages vorbörslich rund 4 Prozent im Minus, nachdem das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal präsentierte. Denn die bleiben vorerst bescheiden: Im ersten Quartal 2026 erzielte POET einen Umsatz von gut 500.000 US-Dollar – ein Zuwachs von rund 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber von einer niedrigen Basis aus. Der Nettoverlust lag bei 12,3 Millionen US-Dollar, im Vorjahr hatte POET noch einen Gewinn von mehr als 6 Millionen US-Dollar eingefahren.

    POET Technologies

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    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Der Kern des Geschäfts ist eine Technologie, die POET seit Jahren entwickelt: optisch-elektrische Interposer, auf denen Lichtleiter-Komponenten direkt auf Wafer-Ebene integriert werden. Das macht den aufwendigen manuellen Zusammenbau überflüssig, senkt die Fertigungskosten und erhöht den Datendurchsatz. Was sich kompliziert anhört, ist genau das, was moderne KI-Rechenzentren mit ihren explodierenden Bandbreitenanforderungen brauchen.

    POET beliefert Lumilens auf dieser Basis mit optischen Engines und plant gemeinsam mit dem Partner bereits die nächste Generation steckbarer Transceiver. Erste Prototypen sollen Ende 2026 vorliegen, die Serienproduktion im Jahr darauf folgen.

    Dass Lumilens ernsthaft mitmacht, unterstreicht die Vertragsstruktur: Der Partner erhält Optionsscheine auf knapp 23 Millionen POET-Aktien zu einem Ausübungspreis von 8,25 US-Dollar, der Großteil davon ist jedoch an weitere Bestellungen geknüpft. Beide Seiten haben also ein handfestes Interesse daran, dass das Volumen tatsächlich wächst.

    Operativ bereitet sich POET auf rasantes Wachstum vor. Das Werk in Malaysia wird derzeit für die Massenproduktion hochgefahren, das Management peilt für das laufende Jahr eine Auslieferung von mehr als 30.000 optischen Engines an.

    Ob die Aktie ihren Lauf fortsetzen wird, bezweifeln viele Experten. "Der KI-Hype läuft so langsam aus dem Ruder", meint wO-Aktienexperte und Börsenlounge-Chefredakteur Markus Weingran. "Bei Poet einzusteigen ist jetzt zu spät. Erst einmal auf einen größeren Rücksetzer warten."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die POET Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 17,00EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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