🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Deutsche Börse-News

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Weiter seitwärts" (Gold)

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzmärkte zwischen Nahost, Inflation und Zinsen
    • Steigende Ölpreise und Renditen erhöhen Zinsängste
    • Treffen USA und China im Fokus für Deeskalationssignale
    Deutsche Börse-News - Weiter seitwärts (Gold)
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Finanzmärkte bleiben im Spannungsfeld zwischen Nahostkonflikt, Inflationssorgen und Zinserwartungen. Michael Blumenroth sieht Anleger auf neue Impulse aus der internationalen Politik hoffen.

    Nahostkonflikt belastet weiterhin Finanzmärkte

    15. Mai 2026. FRANKFURT (Xetra-Gold). Zu einem Marathon entwickelt sich der Konflikt im Nahen Osten - trotz der nun knapp fünfwöchigen Waffenruhe. Nur kommt man beim Laufen wenigstens Schritt für Schritt dem Ziel näher, wohingegen Fortschritte in Form einer Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran in den vergangenen Tagen weiterhin in eher winzig kleinen Schritten erfolgten. Aufgrund einer zuletzt wieder verschärften Rhetorik und der deutlichen Ablehnung eines Vorschlagpapiers des Iran durch US-Präsident Donald Trump neigten die Finanzmärkte in den vergangenen Tagen meist dazu, auf risikoavers zu schalten - abzulesen primär an dem kräftigen Anstieg der Ölpreise zum Wochenbeginn.

    +++
    Live am 18. Mai um 12 Uhr:
    Chartcheck mit Martin Utschneider
    Wo stehen DAX, Dow und Co. - und welche Marken sind jetzt entscheidend? Anmelden: live.deutsche-booerse.com/live
    +++

    Inflationsdaten und Zinserwartungen treiben Anleiherenditen

    Sowohl der Ölpreisanstieg als auch die gestern veröffentlichten Daten zur Inflation der Verbraucherpreise in den USA im April, die mit 3,8 Prozent etwas über dem Marktkonsens lag, sorgte für einen erneuten Anstieg der Renditen der Staatsanleihen, sowie ein robusteres Einpreisen potenzieller Leitzinserhöhungen von Notenbanken wie der EZB oder der Bank of England. In der vergangenen Woche hatten bereits die Notenbanken Australiens und Norwegens die Leitzinsen erhöht, bei der EZB könnte dies im Juni auf der Agenda stehen.

    Zudem erhielt auch der US-Dollar durch die robusten Verbraucherpreisdaten aus den USA leichten Rückenwind. Kein Wunder also, dass der Goldpreis in seinem Aufwärtsstreben in dieser Woche etwas gebremst wurde.

    Gold in US-Dollar weitgehend stabil

    Handelten diese am Mittwochmittag vergangener Woche nach einem robusten Tagesanstieg noch bei rund 4.710 US-Doller pro Unze und zum Wochenschluss bei 4.715, ließen sie dieses Niveau auch in den kommenden Tagen nicht aus den Augen. Nach einem Wochentief bei rund 4.640 am Montag (starker Anstieg der Ölpreise) und einem bisherigen Wochenhoch über 4.770 am Dienstag wird Gold bei 4.568 US-Dollar deutlich niedriger gehandelt.

    Xetra-Gold mit ähnlicher Kursentwicklung

    Der Xetra-Gold-Preis veränderte sich ebenfalls wenig, wobei der zum US-Dollar zeitweise etwas stärkere Euro einen leichten Einfluss auf die Notierungen hatte. legte ebenfalls zu: Während der üblichen Handelszeiten ging es von 128,70 Euro je Gramm am vergangenen Mittwochmittag aufwärts bis auf rund 130,10 am Donnerstagnachmittag. Am Freitag und Montag ging es dann aber wieder retour auf ein Wochentief bei 127,10, wovon es dann aber auch schnell wieder aufwärts ging. Zum Handelsauftakt am Freitag allerding steht der Preis bei 126,00 Euro ebenfalls deutlich niedriger.

    Treffen zwischen USA und China

    Die Märkte warten gespannt auf das morgige Treffen der Präsidenten der USA und Chinas, Trump und Xi, auch in Anbetracht der Frage, ob dort über eine Lösung für eine nachhaltige Deeskalation im Nahen Osten diskutiert werden könnte.

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News "Weiter seitwärts" (Gold) Die Finanzmärkte bleiben im Spannungsfeld zwischen Nahostkonflikt, Inflationssorgen und Zinserwartungen. Michael Blumenroth sieht Anleger auf neue Impulse aus der internationalen Politik hoffen. Nahostkonflikt belastet weiterhin Finanzmärkte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     