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    Besonders beachtet!

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    Heidelberg Materials Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 15.05.2026

    Am 15.05.2026 ist die Heidelberg Materials Aktie, bisher, um -5,19 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Materials Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 15.05.2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

    Heidelberg Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.05.2026

    Mit einer Performance von -5,19 % musste die Heidelberg Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 171,13, mit einem Minus von -5,19 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Heidelberg Materials Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,33 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -8,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberg Materials eine negative Entwicklung von -19,19 % erlebt.

    Während Heidelberg Materials deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

    Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,70 %
    1 Monat -10,26 %
    3 Monate -4,33 %
    1 Jahr -5,07 %
    Stand: 15.05.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,53 Mrd.EUR € wert.

    Schwacher Wochenausklang - Hohe Ölpreise, schwache Techs


    Inflations- und Zinssorgen trüben vor dem Wochenende die Stimmung unter den Aktien-Anlegern und drücken die Indizes am deutschen Aktienmarkt nach unten. Eine Lösung im Iran-Krieg lässt auf sich warten, weshalb die Öpreise auf hohem Niveau bleiben. …

    Börsenstart Europa - 15.05. - MDAX schwach -0,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Holcim, Buzzi Unicem und Co.

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,35 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -1,12 %.

    Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    -5,45 %
    -8,72 %
    -10,82 %
    -4,74 %
    -4,91 %
    +166,03 %
    +138,98 %
    +140,87 %
    +841,10 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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