Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.05.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-7,30 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-2,18 %), S&P 500 (-0,96 %), EURO STOXX 50 Price Index (-1,31 %), DAX Performance (-1,10 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,33
|505,98 Tsd.
|S&P 500
|DY880W
|Long
|5,57
|444,20 Tsd.
|DAX Performance
|DN1AGS
|Short
|125,45
|312,95 Tsd.
|Silber
|WA10T0
|Long
|9,61
|293,40 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Apple Inc.
|SY282X
|Long
|7,20
|26,51 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GTD
|Long
|6,71
|24,26 Tsd.
|Münchener Rück AG
|SU9NBG
|Long
|5,12
|16,26 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AVZ
|Long
|13,67
|14,69 Tsd.
|adidas AG
|SU716C
|Long
|6,72
|12,10 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PL27QR
|283,07 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DK1FM8
|215,60 Tsd.
|Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A. Compartment 14
|
Sonstige
|A3G6BV
|155,18 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZW3
|123,55 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|DK1HMC
|98,33 Tsd.
