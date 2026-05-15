    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.05.26

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-7,30 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-2,18 %), S&P 500 (-0,96 %), EURO STOXX 50 Price Index (-1,31 %), DAX Performance (-1,10 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold VD23R7 Long 2,33 505,98 Tsd.
    S&P 500 DY880W Long 5,57 444,20 Tsd.
    DAX Performance DN1AGS Short 125,45 312,95 Tsd.
    Silber WA10T0 Long 9,61 293,40 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Apple Inc. SY282X Long 7,20 26,51 Tsd.
    Alphabet A FD5GTD Long 6,71 24,26 Tsd.
    Münchener Rück AG SU9NBG Long 5,12 16,26 Tsd.
    DAX Performance PJ7AVZ Long 13,67 14,69 Tsd.
    adidas AG SU716C Long 6,72 12,10 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		PL27QR 283,07 Tsd.
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		DK1FM8 215,60 Tsd.
    Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A. Compartment 14
    Sonstige
    		A3G6BV 155,18 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		SH9ZW3 123,55 Tsd.
    Infineon Technologies AG
    Sonstige
    		DK1HMC 98,33 Tsd.



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
