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    High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Toronto (Ontario)

    High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Toronto (Ontario)
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 15. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 150 Silver Reign Drive in Toronto (Ontario) voraussichtlich am 17. Mai 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 222 in ganz Kanada bzw. 98 in der Provinz Ontario.

     

    Dieser neue Canna Cabana-Standort im Stadtteil Rexdale von Toronto befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem etablierten Einkaufszentrum, in dem auch führende Einzelhandelsketten sowie nationale Fachhandelsketten und Schnellrestaurants angesiedelt sind. Mit dieser Eröffnung ist Canna Cabana erstmals in diesem Einzugsgebiet vertreten, wobei es keine anderen Canna Cabana-Läden in der Nähe gibt. Der Standort bedient eine dicht bevölkerte und wachsende Gemeinschaft mit mehr als 263.000 Anwohnern in einem Umkreis von fünf Kilometern, die sich durch ein hohes durchschnittliches Haushaltseinkommen auszeichnet, und ist gut aufgestellt, um Cannabiskonsumenten aus ganz Etobicoke und dem Nordwesten Torontos zu begrüßen.

     

    „Mit diesem neuen Standort in Rexdale stärken wir unsere Präsenz im Großraum Toronto weiter und ziehen mit Canna Cabana in einen stark frequentierten Einzelhandelskorridor, der attraktive langfristige Nachfragemerkmale aufweist. Unser differenziertes Discount-Club-Modell findet unserer Ansicht nach weiterhin Anklang bei Verbrauchern, die Wert auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Bequemlichkeit und ein umfassenderes auf Kundenbindung ausgelegtes Einzelhandelserlebnis legen“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Da wir uns der Marke von 100 Ladengeschäften in Ontario und 222 Läden auf nationaler Ebene nähern, ist unser Hauptaugenmerk nach wie vor auf eine rentable und disziplinierte Expansion gerichtet, die unseren Wettbewerbsvorteil stärkt und unsere Bindung zu den Verbrauchern vertieft. Mit unserem differenzierten Einzelhandelsmodell und unserem wachsenden Cabana Club-Ökosystem sind wir unserer Auffassung nach gut aufgestellt, um unseren Anteil in Kanadas größtem Cannabismarkt weiter auszubauen“, fügt Herr Grover hinzu.

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