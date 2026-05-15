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    Deutsche Börse-News

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    "Klein schlägt Groß" Nebenwerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Scale All Share steigt, Kleinstwerte setzen sich ab
    • Pfisterer, 2G Energy und Deutsche Rohstoff Treiber
    • Cantourage erholt sich, Umsatz und EBITDA steigen
    Deutsche Börse-News - Klein schlägt Groß Nebenwerte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kleinstunternehmen im Scale-Segment setzen sich immer mehr von DAX, MDAX und SDAX ab, zumindest gemessen am Scale All Share-Index. Zu den Treibern gehören Pfisterer, Deutsche Rohstoff und 2G Energy - und neuerdings auch Cantourage.

    15. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Im Kleinstwertesegment Scale geht es weiter nach oben. Der Scale All Share ist zuletzt auf 1.648 Punkte gestiegen - der höchste Stand seit 2022. Seit Jahresanfang ergibt sich damit ein Plus von 20 Prozent. Der DAX hat sich in dieser Zeit hingegen mehr oder weniger seitwärts bewegt, MDAX und SDAX sind um 3 Prozent und 5 Prozent gestiegen.

    Ein Treiber ist Stromnetzausrüsters Pfisterer (DE000PFSE212). Die Aktie wird am Freitagmorgen zu 110,60 Euro gehandelt, eine neues Rekordhoch. Zu Jahresanfang waren es noch 75 Euro, beim Börsengang vor einem Jahr 27 Euro. Das Analysehaus GBC hatte das Kursziel vor kurzem von 85 auf 110 Euro hochgesetzt und zum Einstieg geraten. Ein weiterer Treiber: 2G Energy (DE000A0HL8N9), der Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken, Kraft?Wärme?Kopplungs?Anlagen und Wärmepumpen. Im März kostet die Aktie noch um 31 Euro, jetzt sind es fast 58 Euro. Ebenfalls rund läuft es für die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76). Zu Jahresanfang notierte die Aktie unter 50 Euro, in der Spitze waren es zuletzt 102 Euro, jetzt sind es 94,50 Euro. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ölpreisanstieg und hat zudem stark expandiert.

    Cantourage lässt Tiefs hinter sich

    Deutlich erholt hat sich darüber hinaus Cantourage (DE000A3DSV01), der Anbieter von medizinischem Cannabis. Der Kurs liegt jetzt bei 5,66 Euro nach im Tief 2 Euro im November. Die diese Woche veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal kamen an der Börse gut an: Cantourage konnte den Umsatz um 11 Prozent steigern und die Ebitda-Marge auf 10,6 Prozent verbessern. Die Analysehäuser NuWays und Montega empfehlen den Kauf der Aktie. NuWays nennt als Kursziel 10 Euro, Montega 9 Euro. Für Montega ist die langfristige Investmentstory von Cantourage intakt. Die Aktie sei deutlich unterbewertet für ein wachstumsstarkes Plattformunternehmen. Cantourage war im November 2022 an die Börse gegangen, der erste Kurs lag bei 6,48 Euro.

    Pfisterer weiter vorne

    Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im April wieder Stromnetzausrüster Pfisterer mit 67 Millionen Euro, erneut gefolgt von der Deutschen Rohstoff AG (60 Millionen Euro). Danach kommen 2G Energy (40 Millionen Euro), Nynomic (31 Millionen Euro), Gabler (17 Millionen Euro) und Mensch und Maschine (15 Millionen Euro). Erst auf Platz 9 steht Steyr Motors (8 Millionen Euro), die meistgehandelte Aktie 2025 mit insgesamt 450 Millionen Euro. Seit Jahresanfang gerechnet steht Deutsche Rohstoff vorne, gefolgt von 2G und Mensch und Maschine.

    Steyr stabil, Gabler schwach

    Viele große Rüstungsaktien haben zuletzt verloren, siehe Rheinmetall, Renk und Hensoldt. Gegen den Trend halten kann sich Scale-Mitglied Steyr Motors (AT0000A3FW25). Ende 2025 kostete die Aktie knapp 36 Euro, jetzt sind es gut 37 Euro. Der Motorenbauer für die Rüstungsindustrie war im Oktober 2024 an die Börse gegangen zu einem Ausgabepreis von 14 Euro. Mit dem Branchentrend Kursverluste verzeichnete zuletzt hingegen die Gabler Group (DE000A421RZ9), die im März zu 44 Euro an die Börse gegangen war. Aktuell wird der Lübecker U-Boot-Zulieferer zu 37 Euro gehandelt.

    TPG: Von 12 auf 2 Euro

    Immer weiter nach unten geht es unterdessen für das E?Commerce- und Softwareunternehmen The Platform Group (DE000A40ZW88), kurz TPG. Die Aktie wird aktuell zu 2,50 Euro gehandelt, im Hoch vor einem Jahr waren es über 12 Euro. Dabei erfüllte das Unternehmen die Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigte im April einen positiven Ausblick auf dieses Jahr. NuWays rät zum Kauf mit einem Kursziel von 17 Euro, ebenso First Berlin mit 20 Euro. "Das Ebitda explodiert - Skaleneffekte greifen", schreibt das Nebenwerte-Magazin mit Blick auf die Zahlen für 2025. Trotz aggressiver Expansion sei die finanzielle Lage stabil. "Für Anleger bleibt die Aktie eine spannende Kombination aus Wachstum und zunehmender Profitabilität."

    Mehr dazu: nebenwerte-magazin.com

    Neu dabei: Cenit

    Seit dem 30. April gibt es übrigens ein neues Scale-Mitglied: die Cenit AG (DE0005407100). Das IT-Unternehmen ist vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment gewechselt. "Der Wechsel in das Segment Scale trägt dazu bei, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren, während gleichzeitig eine transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin gewährleistet bleibt", erklärte das Unternehmen. Montega und GBC raten zum Kauf der Aktie und nennen Kursziele von 14 und 16 Euro, weit über den aktuellen 6,80 Euro.

    Von Anna-Maria Borse 15. Mai 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,94 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Rohstoff bezifferte sich zuletzt auf 485,53 Mio..

    Deutsche Rohstoff zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.




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