"Klein schlägt Groß" Nebenwerte

https://www.intelligent-investieren.net/2026/04/pfisterer-holding-im-fokus-der-herr-der.html





"Meine Einschätzung

Infrastruktur wurde jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt und galt als "unsexy". Sie bindet große Mengen an Kapital und nicht nur die Entwicklung der Zinsen kann hier zum Stolperstein werden. Da das Kapital zumeist für Jahrzehnte investiert ist, besteht nur eine bedingte Flexibilität bei sich ändernden Rahmenbedingungen. Diese mangelhafte Anpassungsfähigkeit war stets ein Hemmschuh und sorgte für gedämpfte Bewertungen.

Doch der Wind hat gedreht; spätestens seitdem KI damit begonnen hat, viele Branchen zu http://www.intelligent-investieren.net/2016/09/was-ist-disruption.html, wendet sich der Investitionsschwerpunkt sich von Asset-light-Businessmodellen ab. Die Bewertungsimplosion bei Softwareaktien ist ein Paradebeispiel, denn dem SaaS-Sektor wurden jahrelang Bewertungsmultiplikatoren von 70 zugebilligt und nun ist niemand mehr bereit, das 20-fache des Gewinns für die Aktien zu bezahlen. Dabei laufen die Geschäfte noch rund - noch. Geändert hat sich das Sentiment und die Zukunftsperspektiven.

Seit einiger zeit und in deutlich zunehmendem Maße wandert das Anlegerkapital in HALO-Trades (Heavy Assets, low Obsolescence), also Unternehmen mit greifbarer Infrastruktur, beständiger Nachfrage und geringerem Risiko durch technologische Umbrüche. Dazu zählen Sektoren wie Industrie, Energie, Immobilien und systemrelevante Dienstleistungen.

Da der Siegeszug der KI nicht ohne Datenzentren sowie Energie- und Wasserversorgung (zwecks Kühlung) auskommt, muss die Energieinfrastruktur massiv ausgebaut werden, um die Versorgung sicherzustellen. Hier tut sich ein Flaschenhals auf, der die Entwicklung ausbremsen könnte - und genau dort entstehen große Gelegenheiten für die gut positionierten Akteure. Denn die Not des Einen treibt die Margen des Anderen hoch - und damit seine Gewinne.

Doch damit nicht genug: der Nahost-Krieg zeigt auf brutale Weise, wie anfällig Lieferketten und Versorgung sein können. Sich auf günstige Lieferungen aus weit entfernten Regionen der Welt zu verlassen, ist unter Sicherheitsaspekten keine gute Entscheidung. Wenn Versorgung physisch ausfällt, wäre ein höherer Preis das geringere Übel gewesen. Auch deshalb muss Infrastruktur auf- und ausgebaut werden. Und hierbei ist Pfisterer mit seinen Produkten einfach unverzichtbar."













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"Pfisterer Holding brummt ordentlich

Die https://www.intelligent-investieren.net/search/label/Pfisterer hat abschließende Zahlen für 2025 vorgelegt: Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 17,4% auf 449,9 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem erwarteten Marktwachstum. Das um IPO-bedingte Personalaufwendungen bereinigte EBITDA stieg überproportional um 24,0% auf 80,1 Mio. Euro und damit die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,8% nach 16,9% im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern verzeichnete ein nochmals stärkeres Wachstum und erhöhte sich um 53,2% auf 51,7 Mio. Euro.

Auch die Auftragslage entwickelte sich sehr positiv: Der Auftragseingang stieg um 29,6% auf 548,6 Mio. Euro, während der Auftragsbestand um 42,4% auf 334,4 Mio. Euro zunahm. Damit verfügt Pfisterer über eine solide Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren und belegt eindrucksvoll, dass man zu den "versteckten" Profiteuren des Megatrends Ausbau der Energieinfrastruktur gehört.

Die Investitionen wurden 2025 deutlich auf 38,8 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro), wobei die Schwerpunkte Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung, der Bau des HVDC-Qualifizierungszentrums sowie die vollständige Übernahme von Power CSL bildeten. Die Eigenkapitalbasis wurde durch das positive Konzernergebnis sowie die Erlöse aus dem Börsengang im Mai 2025 signifikant gestärkt und so stieg das Eigenkapital von 83,7 Mio. Euro auf 205,2 Mio. Euro an und die Eigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend von 34,5% auf 57,8%. Die Nettoliquidität belief sich zum Jahresende 2025 auf 19,2 Mio. Euro.

Starker Ausblick und Dividendenanhebung

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Pfisterer ein Umsatzwachstum von mindestens 12% sowie eine Book-to-Bill-Ratio von über 1 - es sollen also noch mehr Aufträge reinkommen, als abgearbeitet werden, wobei die Auftragseingänge auf dem hohen Vorjahresniveau erwartet werden. Vor dem Hintergrund eines strukturell attraktiven Marktumfelds geht das Unternehmen davon aus, auch künftig stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen. Bis zum Jahr 2030 sollen die Umsätze auf 800 Mio. bis 900 Mio. Euro steigen. Für die bereinigte EBITDA-Marge wird weiterhin ein Niveau im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angestrebt.

Im Fokus der weiteren Entwicklung stehen der Ausbau des Produktportfolios sowie die Erweiterung der Produktionskapazitäten. So plant Pfisterer unter anderem den Erwerb zusätzlicher Flächen am Standort Kadan (Tschechien) zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten. Zudem soll die internationale Präsenz weiter gestärkt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Hochspannungs-Gleichstromtechnologie (HVDC). Der Bau des HVDC-Qualifizierungszentrums am Hauptsitz in Winterbach verläuft planmäßig; die Aufnahme des operativen Betriebs ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Der Hauptversammlung am 11. Juni 2026 soll eine Dividende von 0,85 Euro (Vorjahr: 0,80 EUR) je Aktie vorgeschlagen werden und damit rund 30% des Konzernergebnisses ausgeschüttet werden.

Vorstandssprecher Johannes Linden brachte es treffend auf den Punkt: "Pfisterer ist im Geschäftsjahr 2025 erneut deutlich stärker als der Markt gewachsen und hat gleichzeitig seine Profitabilität weiter gesteigert. Wir haben wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt und sehen uns sehr gut positioniert, um von globalen Megatrends wie der Energiewende und der Dekarbonisierung zu profitieren. Mit dem Aufbau unseres HVDC-Qualifizierungszentrums schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase."

Ein aussichtsreiches Investment, das ich seit etwa einem halben Jahr als Aktionär begleite. Und es spricht wenig dafür, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern sollte. Gewinne(r) lässt man einfach laufen..."