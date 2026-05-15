Deutsche Börse-News
"Klein schlägt Groß" Nebenwerte
- Scale All Share steigt, Kleinstwerte setzen sich ab
- Pfisterer, 2G Energy und Deutsche Rohstoff Treiber
- Cantourage erholt sich, Umsatz und EBITDA steigen
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kleinstunternehmen im Scale-Segment setzen sich immer mehr von DAX, MDAX und SDAX ab, zumindest gemessen am Scale All Share-Index. Zu den Treibern gehören Pfisterer, Deutsche Rohstoff und 2G Energy - und neuerdings auch Cantourage.
15. Mai 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Im Kleinstwertesegment Scale geht es weiter nach oben. Der Scale All Share ist zuletzt auf 1.648 Punkte gestiegen - der höchste Stand seit 2022. Seit Jahresanfang ergibt sich damit ein Plus von 20 Prozent. Der DAX hat sich in dieser Zeit hingegen mehr oder weniger seitwärts bewegt, MDAX und SDAX sind um 3 Prozent und 5 Prozent gestiegen.
Ein Treiber ist Stromnetzausrüsters Pfisterer (DE000PFSE212). Die Aktie wird am Freitagmorgen zu 110,60 Euro gehandelt, eine neues Rekordhoch. Zu Jahresanfang waren es noch 75 Euro, beim Börsengang vor einem Jahr 27 Euro. Das Analysehaus GBC hatte das Kursziel vor kurzem von 85 auf 110 Euro hochgesetzt und zum Einstieg geraten. Ein weiterer Treiber: 2G Energy (DE000A0HL8N9), der Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken, Kraft?Wärme?Kopplungs?Anlagen und Wärmepumpen. Im März kostet die Aktie noch um 31 Euro, jetzt sind es fast 58 Euro. Ebenfalls rund läuft es für die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76). Zu Jahresanfang notierte die Aktie unter 50 Euro, in der Spitze waren es zuletzt 102 Euro, jetzt sind es 94,50 Euro. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ölpreisanstieg und hat zudem stark expandiert.
Cantourage lässt Tiefs hinter sich
Deutlich erholt hat sich darüber hinaus Cantourage (DE000A3DSV01), der Anbieter von medizinischem Cannabis. Der Kurs liegt jetzt bei 5,66 Euro nach im Tief 2 Euro im November. Die diese Woche veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal kamen an der Börse gut an: Cantourage konnte den Umsatz um 11 Prozent steigern und die Ebitda-Marge auf 10,6 Prozent verbessern. Die Analysehäuser NuWays und Montega empfehlen den Kauf der Aktie. NuWays nennt als Kursziel 10 Euro, Montega 9 Euro. Für Montega ist die langfristige Investmentstory von Cantourage intakt. Die Aktie sei deutlich unterbewertet für ein wachstumsstarkes Plattformunternehmen. Cantourage war im November 2022 an die Börse gegangen, der erste Kurs lag bei 6,48 Euro.
Pfisterer weiter vorne
Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im April wieder Stromnetzausrüster Pfisterer mit 67 Millionen Euro, erneut gefolgt von der Deutschen Rohstoff AG (60 Millionen Euro). Danach kommen 2G Energy (40 Millionen Euro), Nynomic (31 Millionen Euro), Gabler (17 Millionen Euro) und Mensch und Maschine (15 Millionen Euro). Erst auf Platz 9 steht Steyr Motors (8 Millionen Euro), die meistgehandelte Aktie 2025 mit insgesamt 450 Millionen Euro. Seit Jahresanfang gerechnet steht Deutsche Rohstoff vorne, gefolgt von 2G und Mensch und Maschine.
Steyr stabil, Gabler schwach
Viele große Rüstungsaktien haben zuletzt verloren, siehe Rheinmetall, Renk und Hensoldt. Gegen den Trend halten kann sich Scale-Mitglied Steyr Motors (AT0000A3FW25). Ende 2025 kostete die Aktie knapp 36 Euro, jetzt sind es gut 37 Euro. Der Motorenbauer für die Rüstungsindustrie war im Oktober 2024 an die Börse gegangen zu einem Ausgabepreis von 14 Euro. Mit dem Branchentrend Kursverluste verzeichnete zuletzt hingegen die Gabler Group (DE000A421RZ9), die im März zu 44 Euro an die Börse gegangen war. Aktuell wird der Lübecker U-Boot-Zulieferer zu 37 Euro gehandelt.
TPG: Von 12 auf 2 Euro
Immer weiter nach unten geht es unterdessen für das E?Commerce- und Softwareunternehmen The Platform Group (DE000A40ZW88), kurz TPG. Die Aktie wird aktuell zu 2,50 Euro gehandelt, im Hoch vor einem Jahr waren es über 12 Euro. Dabei erfüllte das Unternehmen die Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigte im April einen positiven Ausblick auf dieses Jahr. NuWays rät zum Kauf mit einem Kursziel von 17 Euro, ebenso First Berlin mit 20 Euro. "Das Ebitda explodiert - Skaleneffekte greifen", schreibt das Nebenwerte-Magazin mit Blick auf die Zahlen für 2025. Trotz aggressiver Expansion sei die finanzielle Lage stabil. "Für Anleger bleibt die Aktie eine spannende Kombination aus Wachstum und zunehmender Profitabilität."
Mehr dazu: nebenwerte-magazin.com
Neu dabei: Cenit
Seit dem 30. April gibt es übrigens ein neues Scale-Mitglied: die Cenit AG (DE0005407100). Das IT-Unternehmen ist vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment gewechselt. "Der Wechsel in das Segment Scale trägt dazu bei, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren, während gleichzeitig eine transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin gewährleistet bleibt", erklärte das Unternehmen. Montega und GBC raten zum Kauf der Aktie und nennen Kursziele von 14 und 16 Euro, weit über den aktuellen 6,80 Euro.
Von Anna-Maria Borse 15. Mai 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Rohstoff Aktie
Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,94 auf Tradegate (15. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Rohstoff bezifferte sich zuletzt auf 485,53 Mio..
Deutsche Rohstoff zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
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Community Beiträge zu Pfisterer Holding - PFSE21 - DE000PFSE212
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https://www.intelligent-investieren.net/2026/04/pfisterer-holding-im-fokus-der-herr-der.html
"Meine Einschätzung
Infrastruktur wurde jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt und galt als "unsexy". Sie bindet große Mengen an Kapital und nicht nur die Entwicklung der Zinsen kann hier zum Stolperstein werden. Da das Kapital zumeist für Jahrzehnte investiert ist, besteht nur eine bedingte Flexibilität bei sich ändernden Rahmenbedingungen. Diese mangelhafte Anpassungsfähigkeit war stets ein Hemmschuh und sorgte für gedämpfte Bewertungen.
Doch der Wind hat gedreht; spätestens seitdem KI damit begonnen hat, viele Branchen zu http://www.intelligent-investieren.net/2016/09/was-ist-disruption.html, wendet sich der Investitionsschwerpunkt sich von Asset-light-Businessmodellen ab. Die Bewertungsimplosion bei Softwareaktien ist ein Paradebeispiel, denn dem SaaS-Sektor wurden jahrelang Bewertungsmultiplikatoren von 70 zugebilligt und nun ist niemand mehr bereit, das 20-fache des Gewinns für die Aktien zu bezahlen. Dabei laufen die Geschäfte noch rund - noch. Geändert hat sich das Sentiment und die Zukunftsperspektiven.
Seit einiger zeit und in deutlich zunehmendem Maße wandert das Anlegerkapital in HALO-Trades (Heavy Assets, low Obsolescence), also Unternehmen mit greifbarer Infrastruktur, beständiger Nachfrage und geringerem Risiko durch technologische Umbrüche. Dazu zählen Sektoren wie Industrie, Energie, Immobilien und systemrelevante Dienstleistungen.
Da der Siegeszug der KI nicht ohne Datenzentren sowie Energie- und Wasserversorgung (zwecks Kühlung) auskommt, muss die Energieinfrastruktur massiv ausgebaut werden, um die Versorgung sicherzustellen. Hier tut sich ein Flaschenhals auf, der die Entwicklung ausbremsen könnte - und genau dort entstehen große Gelegenheiten für die gut positionierten Akteure. Denn die Not des Einen treibt die Margen des Anderen hoch - und damit seine Gewinne.
Doch damit nicht genug: der Nahost-Krieg zeigt auf brutale Weise, wie anfällig Lieferketten und Versorgung sein können. Sich auf günstige Lieferungen aus weit entfernten Regionen der Welt zu verlassen, ist unter Sicherheitsaspekten keine gute Entscheidung. Wenn Versorgung physisch ausfällt, wäre ein höherer Preis das geringere Übel gewesen. Auch deshalb muss Infrastruktur auf- und ausgebaut werden. Und hierbei ist Pfisterer mit seinen Produkten einfach unverzichtbar."
"Pfisterer Holding brummt ordentlich
Die https://www.intelligent-investieren.net/search/label/Pfisterer hat abschließende Zahlen für 2025 vorgelegt: Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 17,4% auf 449,9 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem erwarteten Marktwachstum. Das um IPO-bedingte Personalaufwendungen bereinigte EBITDA stieg überproportional um 24,0% auf 80,1 Mio. Euro und damit die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,8% nach 16,9% im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern verzeichnete ein nochmals stärkeres Wachstum und erhöhte sich um 53,2% auf 51,7 Mio. Euro.
Auch die Auftragslage entwickelte sich sehr positiv: Der Auftragseingang stieg um 29,6% auf 548,6 Mio. Euro, während der Auftragsbestand um 42,4% auf 334,4 Mio. Euro zunahm. Damit verfügt Pfisterer über eine solide Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren und belegt eindrucksvoll, dass man zu den "versteckten" Profiteuren des Megatrends Ausbau der Energieinfrastruktur gehört.
Die Investitionen wurden 2025 deutlich auf 38,8 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro), wobei die Schwerpunkte Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung, der Bau des HVDC-Qualifizierungszentrums sowie die vollständige Übernahme von Power CSL bildeten. Die Eigenkapitalbasis wurde durch das positive Konzernergebnis sowie die Erlöse aus dem Börsengang im Mai 2025 signifikant gestärkt und so stieg das Eigenkapital von 83,7 Mio. Euro auf 205,2 Mio. Euro an und die Eigenkapitalquote erhöhte sich entsprechend von 34,5% auf 57,8%. Die Nettoliquidität belief sich zum Jahresende 2025 auf 19,2 Mio. Euro.
Starker Ausblick und Dividendenanhebung
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Pfisterer ein Umsatzwachstum von mindestens 12% sowie eine Book-to-Bill-Ratio von über 1 - es sollen also noch mehr Aufträge reinkommen, als abgearbeitet werden, wobei die Auftragseingänge auf dem hohen Vorjahresniveau erwartet werden. Vor dem Hintergrund eines strukturell attraktiven Marktumfelds geht das Unternehmen davon aus, auch künftig stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen. Bis zum Jahr 2030 sollen die Umsätze auf 800 Mio. bis 900 Mio. Euro steigen. Für die bereinigte EBITDA-Marge wird weiterhin ein Niveau im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angestrebt.
Im Fokus der weiteren Entwicklung stehen der Ausbau des Produktportfolios sowie die Erweiterung der Produktionskapazitäten. So plant Pfisterer unter anderem den Erwerb zusätzlicher Flächen am Standort Kadan (Tschechien) zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten. Zudem soll die internationale Präsenz weiter gestärkt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Hochspannungs-Gleichstromtechnologie (HVDC). Der Bau des HVDC-Qualifizierungszentrums am Hauptsitz in Winterbach verläuft planmäßig; die Aufnahme des operativen Betriebs ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.
Der Hauptversammlung am 11. Juni 2026 soll eine Dividende von 0,85 Euro (Vorjahr: 0,80 EUR) je Aktie vorgeschlagen werden und damit rund 30% des Konzernergebnisses ausgeschüttet werden.
Vorstandssprecher Johannes Linden brachte es treffend auf den Punkt: "Pfisterer ist im Geschäftsjahr 2025 erneut deutlich stärker als der Markt gewachsen und hat gleichzeitig seine Profitabilität weiter gesteigert. Wir haben wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt und sehen uns sehr gut positioniert, um von globalen Megatrends wie der Energiewende und der Dekarbonisierung zu profitieren. Mit dem Aufbau unseres HVDC-Qualifizierungszentrums schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase."
Ein aussichtsreiches Investment, das ich seit etwa einem halben Jahr als Aktionär begleite. Und es spricht wenig dafür, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern sollte. Gewinne(r) lässt man einfach laufen..."
Aus GOLDESEL
PFISTERER steigerte 2025 den Umsatz spürbar und konnte auch die Ergebnisqualität ausbauen. Entscheidend: Neben dem Wachstum verbesserte sich die operative Marge.
- Umsatz: +17,4%auf 449,9 Mio. EUR (Vorjahr: 383,1 Mio. EUR)
- Adjusted EBITDA (bereinigt um IPO-bedingte Personalaufwendungen): +24,0% auf 80,1 Mio. EUR
- Adjusted EBITDA-Marge: 17,8% nach 16,9% im Vorjahr
- Net profit(Ergebnis nach Steuern): +53,2% auf 51,7 Mio. EUR
Auftragslage: Auftragseingang und Backlog bauen Rückenwind auf
Der Aufbau der Auftragsbasis blieb im Jahresverlauf sehr dynamisch. Das ist für die Planungssicherheit typischerweise zentral, weil der hohe Backlog künftige Auslastung und Umsatzrealisierung stützt.
- Auftragseingang: +29,6%auf 548,6 Mio. EUR
- Auftragsbestand (Backlog): +42,4% auf 334,4 Mio. EUR
Investitionen & Bilanzstärke: Eigenkapitalquote springt deutlich
PFISTERER erhöhte die Investitionen im Berichtsjahr deutlich, um Kapazitäten auszubauen und zentrale Projekte voranzutreiben. Gleichzeitig wurde die Eigenkapitalbasis stark gestärkt.
- Investitionen: 38,8 Mio. EUR nach 17,9 Mio. EUR
- Eigenkapital: 205,2 Mio. EUR nach 83,7 Mio. EUR
- Eigenkapitalquote: 57,8% nach 34,5%