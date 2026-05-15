Plusvisionen-Analyse
Softing Aktie - Guidance bleibt
Softing bestätigt nach einem schwierigen ersten Quartal seine Jahresprognose. Die Aktie mit Kurskapriolen.
Die wirtschaftlichen Branchenbedingungen bleiben beim Telematik-Spezialisten Softing schwierig. Im ersten Quartal sank der Umsatz. Der Betriebsgewinn verbesserte sich, blieb allerdings negativ. Die Jahresprognose wurde immerhin bestätigt. Die Aktie vollzieht Kurskapriolen. Weiterlesen
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