Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +3,27 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +7,26 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Aisin Corporation ist ein japanischer Autozulieferer (Toyota-Gruppe) mit Fokus auf Antriebsstränge, Getriebe, Bremsen, Karosserie- und Chassis-Komponenten sowie E-Mobilitätslösungen. Starke Position bei Automatik- und Hybridgetrieben, globaler Tier-1-Player. Wichtige Wettbewerber: ZF, Magna, BorgWarner, JATCO. USP: enge Toyota-Integration, Systemkompetenz im Antriebsstrang, hohe Fertigungstiefe.
Dividenden & passives Einkommen: Mit AISIN CORPORATION nachhaltige Einkommensströme aufbauen
AISIN CORPORATION gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+7,26 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in AISIN CORPORATION investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,66 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
AISIN CORPORATION verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,27 %.
Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet AISIN CORPORATION ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,26 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen AISIN CORPORATION für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,18.
AISIN CORPORATION weißt eine Marktkapitalisierung von 10,47 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
AISIN CORPORATION Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.05.2026
Mit einer Performance von +5,34 % konnte die AISIN CORPORATION Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,27 %, eine Investition von etwa 30.582€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|75,00
|+7,14 %
|+3,27 %
|2026
|70,00
|+16,67 %
|+2,90 %
|2025
|60,00
|+5,88 %
|+3,46 %
|2024
|56,66667
|+0,00 %
|+2,80 %
Warum AISIN CORPORATION für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,27 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +7,26 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,18
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
AISIN CORPORATION Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,52 %
|1 Monat
|+11,76 %
|3 Monate
|-15,82 %
|1 Jahr
|+14,66 %
Informationen zur AISIN CORPORATION Aktie
Es gibt 759 Mio. AISIN CORPORATION Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,47 Mrd. € wert.
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Ob die AISIN CORPORATION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AISIN CORPORATION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.