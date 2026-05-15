Diese Aktie zahlt satte +3,27 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Aisin Corporation ist ein japanischer Autozulieferer (Toyota-Gruppe) mit Fokus auf Antriebsstränge, Getriebe, Bremsen, Karosserie- und Chassis-Komponenten sowie E-Mobilitätslösungen. Starke Position bei Automatik- und Hybridgetrieben, globaler Tier-1-Player. Wichtige Wettbewerber: ZF, Magna, BorgWarner, JATCO. USP: enge Toyota-Integration, Systemkompetenz im Antriebsstrang, hohe Fertigungstiefe.

Dividenden & passives Einkommen: Mit AISIN CORPORATION nachhaltige Einkommensströme aufbauen

AISIN CORPORATION gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +7,26 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in AISIN CORPORATION investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,66 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

AISIN CORPORATION verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,27 %.

Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet AISIN CORPORATION ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +7,26 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen AISIN CORPORATION für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,18.

AISIN CORPORATION weißt eine Marktkapitalisierung von 10,47 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.