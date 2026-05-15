Reply: Verwaltungsrat genehmigt Q1-Bericht 2026 – Jetzt mehr erfahren
Reply S.p.A. startet stark ins Jahr 2026: Wachstum bei Umsatz und Ergebnis, robuste Finanzlage und ein klarer Fokus auf KI mit neuen Initiativen und der Reply Model Factory.
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- Der Verwaltungsrat von Reply S.p.A. hat den Quartalsbericht zum 31. März 2026 genehmigt.
- Konzernumsatz im ersten Quartal 2026: 645,0 Mio. € (+6,2% gegenüber Q1 2025).
- Konsolidiertes EBITDA: 112,0 Mio. € (17,4% vom Umsatz; Vorjahr: 105,3 Mio. €).
- EBIT: 95,1 Mio. € (14,7% vom Umsatz); Ergebnis vor Steuern: 99,8 Mio. € (15,5% vom Umsatz; Vorjahr: 86,9 Mio. €).
- Nettofinanzposition zum 31.03.2026: +643,0 Mio. € (gegenüber +467,6 Mio. € zum 31.12.2025).
- Management betont KI-Fokus: seit Jahresbeginn >30 neue Initiativen und Lancierung der „Reply Model Factory“ zur Entwicklung unternehmens- und branchenspezifischer KI-Modelle.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 15.05.2026.
Der Kurs von Reply lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,08 % im Plus.
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