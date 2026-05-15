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    Besonders beachtet!

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    adesso Aktie mit starker Tagesperformance - 15.05.2026

    Am 15.05.2026 ist die adesso Aktie, bisher, um +5,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.

    Besonders beachtet! - adesso Aktie mit starker Tagesperformance - 15.05.2026
    Foto: adesso SE

    adesso ist ein IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Softwareentwicklung und Digitalisierung v. a. für Banken, Versicherer, öffentliche Hand und Health. Kernleistungen: Individualsoftware, Cloud-, Data- & SAP-Lösungen. Starke Position im DACH-Markt, wachsend in Europa. Wichtige Wettbewerber: Accenture, Capgemini, T-Systems, msg. USP: Branchenfokus, Nähe zum Mittelstand, Kombination aus Beratung und Umsetzung.

    adesso Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von adesso. Sie steigt um +5,75 % auf 56,10. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adesso Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,10, mit einem Plus von +5,75 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl sich die adesso Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,46 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adesso Aktie damit um -12,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von adesso -40,85 % verloren.

    Während adesso heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,79 %.

    adesso Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,53 %
    1 Monat -9,99 %
    3 Monate -17,46 %
    1 Jahr -45,13 %
    Stand: 15.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur adesso Aktie

    Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 365,90 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,62 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -1,96 %. GFT Technologies notiert im Plus, mit +0,49 %.

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    Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adesso

    +5,84 %
    -10,68 %
    -8,08 %
    -16,80 %
    -43,68 %
    -58,01 %
    -54,35 %
    +103,35 %
    -73,24 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
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