DZ BANK stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal mit einem fairen Aktienwert von 310 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Elektrotechnikspezialist habe beim Umsatz vom Rechenzentrenboom profitiert, schrieb Robert Czerwensky am Freitag. Schneider Electric sei international positioniert, um von mehreren Megatrends zu profitieren. Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aller Branchen, Unternehmen und Haushalte würden weltweit vorangetrieben, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu fördern./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 263,9EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,78 € , was eine Steigerung von +1,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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