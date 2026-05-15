Bärenattacke Gold fällt auf 4.566,35 USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold: Die 14-Tage-Entwicklung erscheint uneinheitlich – teils Erholung/Stabilität, teils schwache, seitwärts gerichtete Bewegung. Fundamental relevant sind Indiens 15%-Zoll auf Gold/Silber, Devisen-Importeffekte und geopolitische Impulse (Iran/USA/China). Insgesamt besteht kein klarer Trend.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.124,44USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.566,35USD ein Wert von 14.614,9USD geworden – ein Gewinn von +46,15 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.