Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16495 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,16495

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 1,087774USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,16495USD ein Wert von 5.354,75USD geworden – ein Gewinn von +7,09 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

EUR/USD-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kursdruck Richtung Februartief, danach Gegenbewegung in Nähe 1,17–1,18. Technische Schwerpunkte: Widerstände 1,1742/1,1796, ggf. 1,1830; Unterstützungen 1,1676/1,1575 bzw. 1,1495. Die letzten 14 Tage schwankten um die 1,16–1,18; Trends bleiben unklar, tendenziell neutral bis leicht bearish mit Pendeln um das Vorwochen-/Februar-Tief.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.