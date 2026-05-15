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    Forge Resources durchteuft bei Rampenvortrieb bei La Estrella weitere Kohle und beantragt die Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute

    Forge Resources durchteuft bei Rampenvortrieb bei La Estrella weitere Kohle und beantragt die Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – (15. Mai 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Vortrieb der Untertagerampe auf seinem vollständig genehmigten Vorzeige-Kohleprojekt La Estrella in Kolumbien (Abbildung 1) zwei weitere Kohleflöze vorgefunden hat und einen Antrag auf Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute (CMI) gestellt hat.

     

    Abbildung 1: An der Ortsbrust freigelegte Kohleflöze

     

    Forge sieht diese Entwicklung sowie den kontinuierlichen Vortrieb seiner Untertagerampe als vielversprechend an. Die Untertageerschließung bei La Estrella geht kontinuierlich voran, wobei der Vortrieb der primären Untertagerampe die Kontinuität des kohleführenden Systems bestätigt. Diese beiden Kohleflöze stimmen mit früheren Beobachtungen überein, was das Vertrauen in die Kohlelagerstätte weiter stärkt und das geologische Modell für das gesamte Projektgebiet untermauert.

     

    Abbildung 2: Kontinuierliche Fortschritte an der Ortsbrust der Untertagerampe

     

    CEO PJ Murphy sagte: „Die Entdeckung der beiden zusätzlichen Kohleflöze unterstreicht das kurzfristige Potenzial unserer Lagerstätte und die Effizienz des Vortriebs unserer Untertagerampe. Die Untertage-Erschließungsarbeiten gehen weiterhin kontinuierlich voran, unterstützt durch ein voll einsatzfähiges Team bei der primären Untertagerampe. Forge verzeichnet weiterhin enorme Fortschritte beim Vortrieb der Rampe in Richtung der acht Untertage-Kohleflöze. Wir freuen uns auf weitere Fortschritte.“

     

    Die Erschließungsarbeiten werden aktiv fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung konstanter Vortriebsraten bei gleichzeitiger Optimierung der Untertagebedingungen liegt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Untertagerampe dient als primärer Zugang zu den Untertageanlagen und bleibt ein zentraler Bestandteil für die Erschließung des langfristigen Potenzials des Projekts.

     

    Critical Minerals Institute (CMI)

     

    Forge freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute (CMI) gestellt hat – einer führenden Branchenorganisation, deren Hauptaugenmerk auf die Förderung des Verständnisses und die strategische Entwicklung globaler Lieferketten für kritische Minerale gerichtet ist.

     

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