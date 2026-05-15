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    Spitzenmodelle unter den Staubsaugerrobotern von MOVA gewinnen den Red Dot Award 2026 für Produktdesign

    Spitzenmodelle unter den Staubsaugerrobotern von MOVA gewinnen den Red Dot Award 2026 für Produktdesign
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    BERLIN, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MOVA, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten High-End-Haushaltsgeräten, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Spitzenmodelle unter den Staubsaugerrobotern, der MOVA V70 Ultra Complete und der MOVA Z70 Ultra Roller Complete, mit dem 2026 Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet wurden.  Diese doppelte Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von MOVA, elegante Wohnästhetik mit intelligenten Reinigungstechnologien zu verbinden, und stärkt die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem Premium-Smart-Home-Markt.

    MOVA’s Flagship Robot Vacuums Win 2026 Red Dot Award for Product Design

    Der MOVA V70 Ultra Complete wurde entwickelt, um die Reinigungsleistung in Ecken, an Kanten und in Bereichen mit geringem Durchgang zu verbessern. Das MaxiReachX System kombiniert eine 17 cm* lange Wischmoppverlängerung mit einer 12 cm* langen Seitenbürste, sodass der Roboter tiefer in enge Bereiche vordringen kann, die für herkömmliche Staubsaugerroboter oft schwer zugänglich sind. Er decktn im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugerrobotern bis zu dreimal mehr Ecken und Kanten ab. Das StepMaster System 2.0 ermöglicht eine Hindernisfreiheit von bis zu 9 cm*, während eine Saugleistung von bis zu 42.000 Pa* für eine gleichmäßige Reinigungsleistung auf Hartböden und Teppichen sorgt. Das beutellose EcoCyclone-System verbessert die langfristige Nutzbarkeit durch einen auswaschbaren Staubtank, der bis zu 100 Tage* freihändigen Betrieb ermöglicht, und reduziert gleichzeitig den Einwegmüll für einen umweltfreundlicheren Reinigungsansatz.

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    Der MOVA Z70 Ultra Roller Complete konzentriert sich auf die fortschrittliche Nassreinigungsleistung durch das HydroForce Mopping 2.0 System und die Technologie zur Mopp-Auflockerung in Echtzeit. Das System ist mit einem 27 cm* langenWalzenmopp ausgestattet, der einen Druck von bis zu 18 N* nach unten ausübt und durch eine Frischwasserzirkulation unter Druck unterstützt wird, sodass es eine tiefe, streifenfreie Reinigung mit einer um bis zu 30 %* verbesserten Reinigungsleistung ermöglicht. Außerdem verfügt er über eine Hurricane-Saugkraft von 36.000 Pa* und ein 4-lagiges Anti-Tangle-Design mit TroboWave DuoBrush, das speziell entwickelt wurde, um das Einwickeln von Haaren zu verhindern.

    Das MOVA V70 Ultra Complete ist ab sofort über die offizielle MOVA-Website, Amazon und in rund 350 MediaMarktSaturn-Märkten in Deutschland erhältlich. Der Z70 Ultra Roller Complete wird kurz darauf auf den Markt kommen.

    Informationen zu MOVA

    MOVA wurde 2024 gegründet und integriert fortschrittliche KI-Technologien, um ein umfassendes Ökosystem intelligenter Heimlösungen aufzubauen. MOVA konzentriert sich auf die realen Bedürfnisse der Nutzer und kombiniert diese mit technischen Innovationen, um das tägliche Leben durch intelligentere, effizientere und nachhaltigere Produkte neu zu definieren.

    * Die Daten basieren auf kontrollierten Bedingungen in unserem eigenen Labor. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung, Umgebung und anderen Faktoren variieren.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980158/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/spitzenmodelle-unter-den-staubsaugerrobotern-von-mova-gewinnen-den-red-dot-award-2026-fur-produktdesign-302773482.html



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