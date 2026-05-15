Spitzenmodelle unter den Staubsaugerrobotern von MOVA gewinnen den Red Dot Award 2026 für Produktdesign

BERLIN, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MOVA, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten High-End-Haushaltsgeräten, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Spitzenmodelle unter den Staubsaugerrobotern, der MOVA V70 Ultra Complete und der MOVA Z70 Ultra Roller Complete, mit dem 2026 Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet wurden. Diese doppelte Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von MOVA, elegante Wohnästhetik mit intelligenten Reinigungstechnologien zu verbinden, und stärkt die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem Premium-Smart-Home-Markt.

Der MOVA V70 Ultra Complete wurde entwickelt, um die Reinigungsleistung in Ecken, an Kanten und in Bereichen mit geringem Durchgang zu verbessern. Das MaxiReachX System kombiniert eine 17 cm* lange Wischmoppverlängerung mit einer 12 cm* langen Seitenbürste, sodass der Roboter tiefer in enge Bereiche vordringen kann, die für herkömmliche Staubsaugerroboter oft schwer zugänglich sind. Er decktn im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugerrobotern bis zu dreimal mehr Ecken und Kanten ab. Das StepMaster System 2.0 ermöglicht eine Hindernisfreiheit von bis zu 9 cm*, während eine Saugleistung von bis zu 42.000 Pa* für eine gleichmäßige Reinigungsleistung auf Hartböden und Teppichen sorgt. Das beutellose EcoCyclone-System verbessert die langfristige Nutzbarkeit durch einen auswaschbaren Staubtank, der bis zu 100 Tage* freihändigen Betrieb ermöglicht, und reduziert gleichzeitig den Einwegmüll für einen umweltfreundlicheren Reinigungsansatz.